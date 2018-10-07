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الرئيسية | حوادث | سقوط عرضي من مبنى "وزارة الحقاوي" يصرع "مكفوفا معطلا"

سقوط عرضي من مبنى "وزارة الحقاوي" يصرع "مكفوفا معطلا"

سقوط عرضي من مبنى "وزارة الحقاوي" يصرع "مكفوفا معطلا"
هسبريس من الرباط (صور: مصطفى بهلول)
الأحد 07 أكتوبر 2018 - 21:27

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن أحد أعضاء تنسيقية المكفوفين المعطلين الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا لليوم السابع على التوالي أمام مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية سقط، مساء اليوم الأحد، من أعلى سطح مبنى الوزارة الكائن بحي أكدال بالعاصمة الرباط، وهو الحادث الذي أدى إلى وفاته.

وقالت مصادر هسبريس من عين المكان إن الحادث وقع بشكل عرضي لحظة احتلال المكفوفين سطح الوزارة، حيث لم ينتبه أحد المعطلين إلى حافة المبنى عندما كان يجري مكالمة هاتفية، خصوصا مع وجود الظلام.

وحمل المكفوفون المعطلون مسؤولية وفاة زميلهم المعطل إلى الوزيرة بسيمة الحقاوي، وقالت المصادر ذاتها إن مقر الوزارة يشهد الآن حالة من الهستيرية والصراخ والتصعيد.

وكان "التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات" دخلت في اعتصام مفتوح منذ أيام أمام مقر وزارة الحقاوي، وهددت في أكثر من مرة بإحراق أنفسهم في حالة عدم تدخل الوزارة من أجل إنصافهم وتمكينهم من كافة حقوقهم المشروعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الفيلسوف الأحد 07 أكتوبر 2018 - 21:38
سياسة التجاهل.. بسيمة يجب ان تخضع للحراسة النظرية رهن الاعتقال..
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2 - مكفوف الأحد 07 أكتوبر 2018 - 21:41
انا لله وانا اليه راجعون، تعنت الوزارة هي سبب.
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3 - الفيلسوف الأحد 07 أكتوبر 2018 - 21:42
ان لله وان اليه راجعون... كنبكي فهاد اللحظة على هاد الفئة لي ما عندهم حتى شي ذنب الا انهم تخلقو مكفوفبن و قراو ودمرو وخداو الشواهد العليا عل. امل يشتاغلو و في اللخير لقاو الطريق مسدود.. سبق ليا حذرت انو هادشي ما كيخصش الحكومة تلعب فيه لأنهم ما كيخافوش من الموت وبسيمة تحداتهم بالصمت.. ان لله وان اليه راجعون
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4 - سعيد الأحد 07 أكتوبر 2018 - 21:43
البلااد مبقاش حالها كيفرح هادو لي معيشين الشعب بالفرتيت هومه المسؤالين علا كول مياقع فهاد البلاد الفقر هوا اكبر مصيبه وهوا سباب الاغتصاب الإجرام الانتحار الحريگ الگريساج وزيد وزيد الا تعالج الفقر اكيد البلااد غادي تبدل 180دراجه
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