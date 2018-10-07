سقوط عرضي من مبنى "وزارة الحقاوي" يصرع "مكفوفا معطلا"

هسبريس من الرباط (صور: مصطفى بهلول)

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن أحد أعضاء تنسيقية المكفوفين المعطلين الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا لليوم السابع على التوالي أمام مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية سقط، مساء اليوم الأحد، من أعلى سطح مبنى الوزارة الكائن بحي أكدال بالعاصمة الرباط، وهو الحادث الذي أدى إلى وفاته.

وقالت مصادر هسبريس من عين المكان إن الحادث وقع بشكل عرضي لحظة احتلال المكفوفين سطح الوزارة، حيث لم ينتبه أحد المعطلين إلى حافة المبنى عندما كان يجري مكالمة هاتفية، خصوصا مع وجود الظلام.

وحمل المكفوفون المعطلون مسؤولية وفاة زميلهم المعطل إلى الوزيرة بسيمة الحقاوي، وقالت المصادر ذاتها إن مقر الوزارة يشهد الآن حالة من الهستيرية والصراخ والتصعيد.

وكان "التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات" دخلت في اعتصام مفتوح منذ أيام أمام مقر وزارة الحقاوي، وهددت في أكثر من مرة بإحراق أنفسهم في حالة عدم تدخل الوزارة من أجل إنصافهم وتمكينهم من كافة حقوقهم المشروعة.