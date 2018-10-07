24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:23
|13:20
|16:34
|19:08
|20:22
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- دراسة أنتربولوجية تاريخية: النظام السياسي بالريف في عهد الخطابي
- الجمعيات الأمازيغية بين النضال الثقافي والتدافع السياسي
- باحث: الفقر والاحتجاج لا يسقطان الجنسية عن المواطن المغربي
- التكوين المهني وشروط الإقلاع
- إسقاط الجنسية المغربية
شاب مغربي يظفر بالمركز الثالث كأحسن "دليل سياحي" في العالم (5.00)
الملاكم المغربي محمد ربيعي يقترب من "الطوب 100" العالمي (5.00)
- الريسوني يرجح مؤامرة سياسية في "توريط يتيم واختفاء خاشقجي" - (129)
- قيادي جزائري: "لو كان الهواري بومدين يُعْبد لعبدته" - (52)
- خبير في التحليل النفسي: هل تحرر المؤمنون من قبضة رجال الدين؟ - (49)
- مسؤول إسرائيلي: المغرب يدرج "الهولوكوست" في مناهج التعليم - (46)
- مسيرة بالرباط تطالب بإنقاذ التعليم العمومي والعناية بأوضاع الأساتذة - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سقوط عرضي من مبنى "وزارة الحقاوي" يصرع "مكفوفا معطلا"
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن أحد أعضاء تنسيقية المكفوفين المعطلين الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا لليوم السابع على التوالي أمام مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية سقط، مساء اليوم الأحد، من أعلى سطح مبنى الوزارة الكائن بحي أكدال بالعاصمة الرباط، وهو الحادث الذي أدى إلى وفاته.
وقالت مصادر هسبريس من عين المكان إن الحادث وقع بشكل عرضي لحظة احتلال المكفوفين سطح الوزارة، حيث لم ينتبه أحد المعطلين إلى حافة المبنى عندما كان يجري مكالمة هاتفية، خصوصا مع وجود الظلام.
وحمل المكفوفون المعطلون مسؤولية وفاة زميلهم المعطل إلى الوزيرة بسيمة الحقاوي، وقالت المصادر ذاتها إن مقر الوزارة يشهد الآن حالة من الهستيرية والصراخ والتصعيد.
وكان "التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات" دخلت في اعتصام مفتوح منذ أيام أمام مقر وزارة الحقاوي، وهددت في أكثر من مرة بإحراق أنفسهم في حالة عدم تدخل الوزارة من أجل إنصافهم وتمكينهم من كافة حقوقهم المشروعة.