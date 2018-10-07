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الرئيسية | حوادث | الإعدام لقاتل أسرته بحي بوفاسو في تطوان

الإعدام لقاتل أسرته بحي بوفاسو في تطوان

الإعدام لقاتل أسرته بحي بوفاسو في تطوان
أيوب صدور من تطوان
الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:10

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان حكما بالإعدام في حق شاب عرّض عددا من أفراد أسرته للاعتداء بالسلاح الأبيض بحي بوسافو بتطوان، وتسبب في وفاة أمه وأخيه واثنين من أبناء أخته.

وتعود وقائع هذه القضية، التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، إلى 25 يناير من السنة الحالية، عندما باغث الجاني إلى أفراد أسرته وقتل 4 أشخاص؛ فيما نجت أخته من موت محقق، بعد تدخل جراحي مستعجل.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان قد تابعت المتهم، من مواليد سنة 1985، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. كما سبق للمحكمة ذاتها أن عرضت الجاني على خبرة طبية أكدت عدم قدرته على التمييز والإدراك، قبل أن تصدر منطوق الحكم والقاضي بالإعدام، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لهسبريس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - عسولي الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:19
نريدتنفيذ الاعدام او القصاص حتى تخف الجرائم في المغرب
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56
2 - جزاء كل مجرم قاتل الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:23
لقد كان حكما عادلا في حق مجرم قتل عدة نفوس نتمنى أن ينال المجرمون القاتلون ظلما نفس العقوبة التي يحتاجها المجتمع المغربي كما طبقها الاروبيون من سنة 1792إلى 1984
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42
3 - مغربي مغربي الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:27
حتى يقتل حي بأكمله عاد الإعدام لاحول ولاقوة إلى بالله
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26
4 - محمد الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:28
أتمنى انً يطبق حكم الإعدام في كل من سولت له نفسه قتل النفس بغير الحق
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41
5 - متقدم الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:28
ما يكون عند قتلة المذبوح بسلا وسط الجمهور و كل من تسول له نفسه التعدي على حرية الآخر و حياته و طمأنينته..
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35
6 - الوطنية الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:35
الله يعطيهم الصحة هذا هو الحكم السليم لي قتل يتقتل ها القصاص
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16
7 - ابو نضال الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:35
الإعدام في حالة توفر قرائن مادية منها السلامة العقلية اما المخبول أو الأحمق فهو في حكم الميت أصلا مكانه مستسفى الأمراض النفسية وليس الإعدام ،الإعدام يكون في حق سراقى الشعب وليس المرضى النفسانين.
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13
8 - ربيعوفسكي الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:36
تجاوز الخلافات



ومن ناحية أخرى فكلّنا نقرأ وعلى مدى عقود أنّ استراتيجية العدوّ هي بثّ الفرقة بين البلدان العربيّة، وإن أمكن، تفتيت المواقف في البلد الواحد وتحويل هذه الأمّة إلى قبائل وأعراق وأتباع مذاهب وليس أـتباع دين واحد وقومية واحدة، وبعيداً عن توجيه اللوم للأعداء والمخططات الاستعمارية واستهداف هذه الأمّة رغم أنّ هذا كلّه صحيح، ولكن وبعيداً عنه، ما الذي فعله الفلسطينيون والعرب كي يُفشلوا مخططات الأعداء؟،



بثينة شعبان
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-9
9 - مهاجر الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:36
الاعدام قليل عليه فالحقيقة تمنيت لو قطعت له يد ورجل من خلاف ويسجن الى الابد
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4
10 - Escobar الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:39
إعدام مع وقف التنفيذ يتحول إلى مؤبد من ثم إلى محدد إلى إعفاء إنشاء الله.
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9
11 - نجيب الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:40
يجب تطبيق ما يوجد في القرآن الكريم العين بالعين و السن بالسن
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6
12 - حسبنا الله ونعم الوكيل الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:43
هذا الانسان قد يكون مختل عقليا وقد تكون الاسر عانت معه وليس هناك مكان ياخذونه اليه الى ان قتلهم . فالمستشفى ماكاينص بلاصة....... انا اعاني مع اختي المريضة نفسيا ... نفس القصة وهي تريد قتل امي لكن لا مكان تذهب اليه لا مكان في المستشفى وحسبنا الله ونعم الوكيل.
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16
13 - مواطن الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:51
العقبة للمشرملين الذين يقطعون الطريق باسكاكين والسيوف تحت تاثير القرقوبي يسلبون المواطنين ممتلكاتهم ويهددون حياتهم وقد ادت بهم الوقاحة للتطاول على رجال الامن يارب يصدر في حقهم. الاعدام ولا شيء غير الاعدام
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2
14 - مغربية الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:54
يالهي قلبي ينزف دما على مايحصل في بلادي يارب الطف بنا قتل عائلته لا نعلم لماذا لكن اعلم شيئ
ان الله غاضب علينا بسبب افعالنا ومعاصينا
قال تعالى
فلما نسو ما ذكرو به فتحنا عليهم ابواب كل شيئ حتى اذ فرحو بما اتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبليسون


خليونا نشوفو اش كيوقع فبلادنا وباراك منحضيو بلاد الناس الله يهديكم
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0
15 - Said الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:56
Toutes les études dans le monde entier ont démontré que une personne qui tue un de ses parents est à 95/100 un malade mental.Il n’y a qu’au Maroc qu’on les condamne à mort sans faire une expertise par des psychiatres ou ne pas tenir compte de l’avis des médecins.Dommage cela nous laisse 200 ans en arrière des nations développées
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16 - محماد الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:59
هل هذه دولة ذات سيدة؟
العقوبات لم تُجعل للانتقام من الفاعلين؛ بل لردع الآخرين عن الإقدام على نفس الفعل؛ ولكن عقوبة الإعدام عندنا تؤدي إلى عكس النتيجة التي جُعِلت من أجلها؛ وذلك لعدم تنفيذها؛ بحيث تجعل بعض المهووسين بالشهرة يبتكرون جرائم مثيرة حتى يصبحوا مشهورين؛ تدافع عنهم الجمعيات المطالبة بإلغاء الإعدام ويُستجوبون في التلفزيون ويعيشون بقية حياتهم في أفضل حال؛ بل أحسن من حياة الحرية.
نطالب بالحكم الإعدام مع التعجيل بالنفاذ؛ وإلا فانتظروا أن تعم أغرب الجرائم في المجتمع.
وأتساءل هل هذه دولة ذات سيادة؛ أم تحكمها الجمعيات؛ سواء المغربية أو الأجنبية؟
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17 - youssefb الأحد 07 أكتوبر 2018 - 23:00
يحيى العدل هذا هو الحق بعينه،اذا فليطبقوا الاعدام في حق هذا الوحش،وفي حق كل الوحوش القتلة والمغتصبين والبيدوفليين،وكذلك السحرة.
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18 - التنفيد الأحد 07 أكتوبر 2018 - 23:02
هذا محنش حتى في مو لي رباتو و كبراتو و رداتو راجل و خوه و ختو و بغيتوه يحن في عباد الله القصاص تحت حبل المشنقة ليكون عبرة لغيره من المجرمين
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19 - إلى حسبنا الله الأحد 07 أكتوبر 2018 - 23:03
أخي عليك أن تقوم برعاية أختك ولا تتركها فالشارع لن يكون رحيما بها . عليك المواظبة على أخدها للعلاج النفسي الذي وإن لم يفلح في علاجها فد يساعد على إعطائها دواءا يجعلها تجنح للسلم وهذا سيجعلك مرتاح البال وهي لوحدها مع أمها وهو ما سيمنحك بعض الهدوء وكان الله في العون .
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