24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:23
|13:20
|16:34
|19:08
|20:22
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- دراسة أنتربولوجية تاريخية: النظام السياسي بالريف في عهد الخطابي
- الجمعيات الأمازيغية بين النضال الثقافي والتدافع السياسي
- باحث: الفقر والاحتجاج لا يسقطان الجنسية عن المواطن المغربي
- التكوين المهني وشروط الإقلاع
- إسقاط الجنسية المغربية
شاب مغربي يظفر بالمركز الثالث كأحسن "دليل سياحي" في العالم (5.00)
الملاكم المغربي محمد ربيعي يقترب من "الطوب 100" العالمي (5.00)
- الريسوني يرجح مؤامرة سياسية في "توريط يتيم واختفاء خاشقجي" - (135)
- المغرب يضاعف واردات المشروبات الكحولية بمستويات غير مسبوقة - (56)
- قيادي جزائري: "لو كان الهواري بومدين يُعْبد لعبدته" - (52)
- خبير في التحليل النفسي: هل تحرر المؤمنون من قبضة رجال الدين؟ - (49)
- مسيرة بالرباط تطالب بإنقاذ التعليم العمومي والعناية بأوضاع الأساتذة - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإعدام لقاتل أسرته بحي بوفاسو في تطوان
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان حكما بالإعدام في حق شاب عرّض عددا من أفراد أسرته للاعتداء بالسلاح الأبيض بحي بوسافو بتطوان، وتسبب في وفاة أمه وأخيه واثنين من أبناء أخته.
وتعود وقائع هذه القضية، التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، إلى 25 يناير من السنة الحالية، عندما باغث الجاني إلى أفراد أسرته وقتل 4 أشخاص؛ فيما نجت أخته من موت محقق، بعد تدخل جراحي مستعجل.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان قد تابعت المتهم، من مواليد سنة 1985، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. كما سبق للمحكمة ذاتها أن عرضت الجاني على خبرة طبية أكدت عدم قدرته على التمييز والإدراك، قبل أن تصدر منطوق الحكم والقاضي بالإعدام، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لهسبريس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
ومن ناحية أخرى فكلّنا نقرأ وعلى مدى عقود أنّ استراتيجية العدوّ هي بثّ الفرقة بين البلدان العربيّة، وإن أمكن، تفتيت المواقف في البلد الواحد وتحويل هذه الأمّة إلى قبائل وأعراق وأتباع مذاهب وليس أـتباع دين واحد وقومية واحدة، وبعيداً عن توجيه اللوم للأعداء والمخططات الاستعمارية واستهداف هذه الأمّة رغم أنّ هذا كلّه صحيح، ولكن وبعيداً عنه، ما الذي فعله الفلسطينيون والعرب كي يُفشلوا مخططات الأعداء؟،
بثينة شعبان
ان الله غاضب علينا بسبب افعالنا ومعاصينا
قال تعالى
فلما نسو ما ذكرو به فتحنا عليهم ابواب كل شيئ حتى اذ فرحو بما اتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبليسون
خليونا نشوفو اش كيوقع فبلادنا وباراك منحضيو بلاد الناس الله يهديكم
العقوبات لم تُجعل للانتقام من الفاعلين؛ بل لردع الآخرين عن الإقدام على نفس الفعل؛ ولكن عقوبة الإعدام عندنا تؤدي إلى عكس النتيجة التي جُعِلت من أجلها؛ وذلك لعدم تنفيذها؛ بحيث تجعل بعض المهووسين بالشهرة يبتكرون جرائم مثيرة حتى يصبحوا مشهورين؛ تدافع عنهم الجمعيات المطالبة بإلغاء الإعدام ويُستجوبون في التلفزيون ويعيشون بقية حياتهم في أفضل حال؛ بل أحسن من حياة الحرية.
نطالب بالحكم الإعدام مع التعجيل بالنفاذ؛ وإلا فانتظروا أن تعم أغرب الجرائم في المجتمع.
وأتساءل هل هذه دولة ذات سيادة؛ أم تحكمها الجمعيات؛ سواء المغربية أو الأجنبية؟