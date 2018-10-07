الإعدام لقاتل أسرته بحي بوفاسو في تطوان

أيوب صدور من تطوان

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان حكما بالإعدام في حق شاب عرّض عددا من أفراد أسرته للاعتداء بالسلاح الأبيض بحي بوسافو بتطوان، وتسبب في وفاة أمه وأخيه واثنين من أبناء أخته.

وتعود وقائع هذه القضية، التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، إلى 25 يناير من السنة الحالية، عندما باغث الجاني إلى أفراد أسرته وقتل 4 أشخاص؛ فيما نجت أخته من موت محقق، بعد تدخل جراحي مستعجل.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان قد تابعت المتهم، من مواليد سنة 1985، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. كما سبق للمحكمة ذاتها أن عرضت الجاني على خبرة طبية أكدت عدم قدرته على التمييز والإدراك، قبل أن تصدر منطوق الحكم والقاضي بالإعدام، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لهسبريس.