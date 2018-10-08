24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:24
|13:20
|16:33
|19:07
|20:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- دراسة أنتربولوجية تاريخية: النظام السياسي بالريف في عهد الخطابي
- الجمعيات الأمازيغية بين النضال الثقافي والتدافع السياسي
- باحث: الفقر والاحتجاج لا يسقطان الجنسية عن المواطن المغربي
- التكوين المهني وشروط الإقلاع
- إسقاط الجنسية المغربية
شاب مغربي يظفر بالمركز الثالث كأحسن "دليل سياحي" في العالم (5.00)
الملاكم المغربي محمد ربيعي يقترب من "الطوب 100" العالمي (5.00)
- الريسوني يرجح مؤامرة سياسية في "توريط يتيم واختفاء خاشقجي" - (136)
- قصر المرادية والملك محمد السادس .. الكراهية تنغص حياة بوتفليقة - (63)
- المغرب يضاعف واردات المشروبات الكحولية بمستويات غير مسبوقة - (58)
- قيادي جزائري: "لو كان الهواري بومدين يُعْبد لعبدته" - (52)
- خبير في التحليل النفسي: هل تحرر المؤمنون من قبضة رجال الدين؟ - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصرع طفل في اعتداء جانحين على "خيرية" بفاس
توفي قاصر نزيل بدار الأطفال الوفاء بحي النرجس بمدينة فاس، قبيل مغرب الأحد، في طريق نقله إلى المركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس عقب إصاباته البليغة جراء تعرضه للاعتداء على يد جانحين هاجما المؤسسة الخيرية المذكورة بهدف السرقة.
وقالت نادية بنيس، رئيسة جمعية دار الأطفال الوفاء التي تشرف على تسيير هذه المؤسسة الاجتماعية الخاصة برعاية الأطفال المتخلى عنهم، إن "الضحية، الذي يبلغ من العمر 15 سنة، أصيب إثر هذا الاعتداء بنزيف داخلي حاد على مستوى رأسه"، مضيفة في تصريح لهسبريس أن "المشتبه فيهما بالضلوع في ارتكاب هذا الهجوم اعتديا على حارس المؤسسة قبل اقتحامها بهدف سرقة دراجة هوائية تعود ملكيتها إلى أحد النزلاء".
وقد تمكنت العناصر الأمنية بفاس من توقيف المشتبه فيهما بارتكاب هذا الحادث، وباشرت التحقيق معهما حول ملابسات وظروف اقتراف هذه الجريمة، كما استمعت إلى أطر وبعض نزلاء دار الأطفال الوفاء.