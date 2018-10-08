مصرع طفل في اعتداء جانحين على "خيرية" بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

توفي قاصر نزيل بدار الأطفال الوفاء بحي النرجس بمدينة فاس، قبيل مغرب الأحد، في طريق نقله إلى المركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس عقب إصاباته البليغة جراء تعرضه للاعتداء على يد جانحين هاجما المؤسسة الخيرية المذكورة بهدف السرقة.

وقالت نادية بنيس، رئيسة جمعية دار الأطفال الوفاء التي تشرف على تسيير هذه المؤسسة الاجتماعية الخاصة برعاية الأطفال المتخلى عنهم، إن "الضحية، الذي يبلغ من العمر 15 سنة، أصيب إثر هذا الاعتداء بنزيف داخلي حاد على مستوى رأسه"، مضيفة في تصريح لهسبريس أن "المشتبه فيهما بالضلوع في ارتكاب هذا الهجوم اعتديا على حارس المؤسسة قبل اقتحامها بهدف سرقة دراجة هوائية تعود ملكيتها إلى أحد النزلاء".

وقد تمكنت العناصر الأمنية بفاس من توقيف المشتبه فيهما بارتكاب هذا الحادث، وباشرت التحقيق معهما حول ملابسات وظروف اقتراف هذه الجريمة، كما استمعت إلى أطر وبعض نزلاء دار الأطفال الوفاء.