سقوط رضيع من شرفة عمارة سكنية بويسلان

رشيد الكويرتي من فاس

تعرض طفل، لا يتعدى عمره سنة ونصف السنة، لإصابات جد بليغة إثر سقوطه، ليل الأحد، من شرفة الطابق الرابع لعمارة سكنية كائنة ببلدية ويسلان ضواحي مدينة مكناس.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الرضيع سقط، في ظروف غامضة، من الشقة السكنية لأسرته، الكائنة بإقامة الحمد بويسلان، على سقف سيارة كانت مركونة أسفل العمارة المذكورة، قبل نقله، على متن سيارة إسعاف، نحو قسم الإنعاش بمستشفى محمد الخامس بمكناس.

وقد فتحت المصالح الأمنية لمفوضية الشرطة بويسلان تحقيقا حول ملابسات وظروف وقوع هذا الحادث، وذلك بتعليمات من النيابة العامة.