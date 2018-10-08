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الرئيسية | حوادث | "وزارة الحقاوي" تُبدي حزنها لوفاة مكفوف مُعطل

"وزارة الحقاوي" تُبدي حزنها لوفاة مكفوف مُعطل

"وزارة الحقاوي" تُبدي حزنها لوفاة مكفوف مُعطل
هسبريس من الرباط
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 00:30

قالت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إن السلطات المعنية، وتحت إشراف النيابة العامة، قامت بفتح تحقيق في حادث سقوط أحد أفراد مجموعة المكفوفين المعتصمين بسطح بناية الوزارة، الذي أودى بحياته مساء الأحد.

وفي بلاغ صادر عن مديرة ديوان بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، عبرت الوزارة عن عميق حزنها وأسفها على هذا الحادث الأليم.

وأوضح البلاغ أنه "تم نقل الفقيد، تغمده الله برحمته، مباشرة بعد سقوطه من الجهة الخلفية للبناية عبر سيارة الإسعاف التي كانت مرابطة جنب الوزارة طيلة مدة الاعتصام، وقد وافته المنية في طريقه إلى مستشفى ابن سينا".

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