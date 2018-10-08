شرطة فاس توقف متهميْن بقتل نزيل في خيرية‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بفاس من توقيف قاصرين يبلغان من العمر 16 سنة، أحدهما تلميذ؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، كان ضحيتها نزيل بمؤسسة للرعاية الاجتماعية خاصة بالأطفال المتخلى عنهم.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير المراقبة، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والتي ترجح التحريات الأولية المنجزة أنها اقترفت نتيجة خلاف عرضي.

ونفت ولاية أمن فاس ما تم الترويج له من كون القضية تتعلق بهجوم عصابة إجرامية على مقر مؤسسة الرعاية الاجتماعية المذكورة، كما تدحض كافة المزاعم التي ادعت أن هذا الاعتداء استعمل فيه السلاح الأبيض وأنه كان مدفوعا بالرغبة في السرقة.