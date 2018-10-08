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كُتّاب وآراء
الشغب في مباراة واد زم والرجاء يورط 7 شبان
أعلنت المديرية العام للأمن الوطني توقيف سبعة أشخاص، بينهم قاصر؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال عنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الدولة والخواص، والشغب المرتبط بالتباري الرياضي، على خلفية أعمال الشغب التي أعقبت مباراة كرة القدم التي جمعت بين فريقي سريع واد زم والرجاء الرياضي البيضاوي أمس الأحد.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن أعمال الشغب تسببت في تسجيل أضرار مادية بسيارتين تابعتين لقوات حفظ النظام، وسيارتين في ملك الخواص، بعد رشقها بالحجارة؛ فضلا عن إصابة ثلاثة عناصر من القوة العمومية بإصابات متفاوتة الخطورة، تلقوا إثرها العلاجات الضرورية بالمستشفى المحلي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بالنسبة للراشدين، وتحت المراقبة بالنسبة للقاصر، وذلك على ذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما لازالت التحريات وعمليات التشخيص والتعرف متواصلة لتوقيف كافة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.