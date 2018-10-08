24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2413:2016:3319:0720:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. اللباسُ لا يصنعُ الراهب! (5.00)

  2. دبي للسلع المتعددة يفوز بجائزة "أفضل منطقة حرة" (5.00)

  3. السجن كمدرسة؟ (5.00)

  4. كمال البصاطي .. عالم مغربي يكشف أسرار داء المقوسات الخلقي (4.50)

  5. إسرائيل تخطط لبناء أكبر محطة تحلية مياه بالعالم (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الشغب في مباراة واد زم والرجاء يورط 7 شبان

الشغب في مباراة واد زم والرجاء يورط 7 شبان

الشغب في مباراة واد زم والرجاء يورط 7 شبان
هسبريس من الرباط
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 18:05

أعلنت المديرية العام للأمن الوطني توقيف سبعة أشخاص، بينهم قاصر؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال عنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الدولة والخواص، والشغب المرتبط بالتباري الرياضي، على خلفية أعمال الشغب التي أعقبت مباراة كرة القدم التي جمعت بين فريقي سريع واد زم والرجاء الرياضي البيضاوي أمس الأحد.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن أعمال الشغب تسببت في تسجيل أضرار مادية بسيارتين تابعتين لقوات حفظ النظام، وسيارتين في ملك الخواص، بعد رشقها بالحجارة؛ فضلا عن إصابة ثلاثة عناصر من القوة العمومية بإصابات متفاوتة الخطورة، تلقوا إثرها العلاجات الضرورية بالمستشفى المحلي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بالنسبة للراشدين، وتحت المراقبة بالنسبة للقاصر، وذلك على ذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما لازالت التحريات وعمليات التشخيص والتعرف متواصلة لتوقيف كافة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Abdellah baroudi الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 18:15
مادا تنتظر من شباب لا يجد عمل وأفق سياسي مسدود...رغم كل هدا لا ابرر العنف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-61
2 - الوطنية الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 18:18
هو جيش من الجانحين يرجمون سيارة الشرطة ويركضون وراءهم وهذا ذكرني بأطفال الحجارة الذين يحاربون العدو . وهذا الشباب يحارب الشرطة التي حضرت من أجل الحفاظ على الامن . حسب رأيي تغريم ما ضاع من جيب الاسر التي لم تحسن تربية أبنائها على احترام الغير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
78
3 - حاميدو الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 18:33
جمهور همجي بربري متوحش لا يمت للرياضة بصلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
63
4 - issam الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 18:33
خاص بزاف باش بزاف يفهموا شنوا خاص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-19
5 - بووالو الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 18:44
الحل هو اجراء ما تبقى من مباريات واد زم في الدوري بدون جمهور هكذا سيفهم هذا الجمهور انه اساء الى فريقه وسيتجنب هكذا سلوك في المرات المقبلة وأما من تورط في أعمال الشغب فعليه أن يخضع الى المحاكمة وبه ثم الاعلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
6 - بوهالي الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:18
فماذا تنتظرون من شباب المغرب العميق إلا مثل هذا التصرف لعدة أسباب يعرفها القاصي و الداني .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
7 - بدون مقدمات الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:26
الى التجنيد مباشرة .........................
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.