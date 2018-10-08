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كُتّاب وآراء
البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ615 مهاجرا سريا
أفادت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بأن البحرية الملكية قدمت المساعدة، يومي السبت والأحد، بعرض سواحل المتوسط، لـ31 مركبا مطاطيا كانت تواجه صعوبات، وعلى متنها 615 مرشحا للهجرة السرية نقلوا جميعهم سالمين إلى الموانئ المغربية.
وذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أن "وحدات البحرية الملكية العاملة بالمتوسط قدمت المساعدة، خلال يومي 06 و07 أكتوبر الجاري، لـ31 مركبا مطاطيا من مختلف الفئات كانت تواجه صعوبات. وكانت هذه المراكب تقل 615 مرشحا للهجرة السرية".
وأوضح ذات المصدر أن جميع المرشحين للهجرة السرية نقلوا سالمين إلى الموانئ المغربية، وأن عددا من المراكب التي كانت تقلهم غرقت بسبب وضعيتها المتهالكة".