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الرئيسية | حوادث | توقيف تونسيين حاولوا دخول مليلية بجوازات مغربية‎

توقيف تونسيين حاولوا دخول مليلية بجوازات مغربية‎

توقيف تونسيين حاولوا دخول مليلية بجوازات مغربية‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:55

تمكنت عناصر شرطة الحدود بمعبر فرخانة من توقيف تونسيين حاولوا العبور إلى مدينة مليلية، الخاضعة للسيادة الإسبانية، باستعمال جواز سفر مغربي.

مصادر هسبريس أوردت أن الأمر يتعلق بأربعة تونسيين، كان يحوزون جوازات سفر مغربية. كما تم توقيف مغربي مبحوث عنه للاشتباه في تورطه في عمليات للتهجير السري.

وتم وضع جميع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معهم، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - بوهالي الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 20:17
لا حولة و لا قوة الا بالله العظيم أصبح الناس يفرون من أوطانهم و يقومون بمغامرات غير مضمونة العواقب من أجل ذلك . فما السبب يا ترى ؟ لا أنتظر جوابا لأن الجواب معروف و الله ياخد الحق في المسبب .
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6
2 - موحا الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 20:20
يجب تعميق البحت معهم لان الأمر جد خطير والإرهاب يشتت المجتمعات حداري تم حداري
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2
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