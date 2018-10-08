توقيف تونسيين حاولوا دخول مليلية بجوازات مغربية‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر شرطة الحدود بمعبر فرخانة من توقيف تونسيين حاولوا العبور إلى مدينة مليلية، الخاضعة للسيادة الإسبانية، باستعمال جواز سفر مغربي.

مصادر هسبريس أوردت أن الأمر يتعلق بأربعة تونسيين، كان يحوزون جوازات سفر مغربية. كما تم توقيف مغربي مبحوث عنه للاشتباه في تورطه في عمليات للتهجير السري.

وتم وضع جميع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معهم، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.