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الرئيسية | حوادث | مديرية الأمن توضح بشأن شريط تعنيف أجنبي

مديرية الأمن توضح بشأن شريط تعنيف أجنبي

مديرية الأمن توضح بشأن شريط تعنيف أجنبي
هسبريس من الرباط
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 21:01

تفاعلا مع الشريط المعمم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الفوري على الهواتف المحمولة، والذي يظهر فيه شخص أجنبي مصابا بجروح في باحة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنه تسجيل قديم يوثق لاعتداء جسدي وقع في 4 أكتوبر 2016.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد أوقفت المشتبه فيه مباشرة بعد ارتكابه لهذا الفعل الإجرامي، ليتم إخضاعه لبحث قضائي وإحالته على السلطة القضائية المختصة؛ بينما تم تقديم العلاجات الضرورية وقتها لشرطي أصيب بجروح خطيرة في هذا الحادث بعد تدخله لتحييد الخطر الذي تعرض له ثلاثة أفراد من أسرة واحدة من جنسية هولندية.

وأكدت المديرية أنها ستواصل التفاعل مع كل الإصدارات والمنشورات التي تتعلق باهتمامات المواطن في مجال الحق في الأمن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - كمال الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 21:33
نعم بالفعل هذا الفيديو قديم،والدليل على ذلك هو ظهور عناصر الأمن بالزي القديم.
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29
2 - jazdorrre 75000 الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 21:36
علاش عاد كيصفطوه فوتساب ، باش اخصرو السمعة ديال بلدنا ،دابا راه كيخلعو غير المغاربة ل فالخارج باش ميبقوش اجوي المغرب ، اما الأجانب لجا المغرب مكيعرجعش ليه ......
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36
3 - عصام الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 21:40
الذين يبثون مثل هذه الفيديوهات القديمة أو التي لا تمت للوطن بصلة نشكوهم إلى الله يريدون زرع الفتنة في هذا البلد على السلطات متابعة مثل هؤلاء
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30
4 - دوريات ليلية رجاءا الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 21:44
وا المخزن دخل شويا للأحياء الشعبية راه الحثالة كيخافو منكم ماكايخافو منا ديرو هاد لبليزير .
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23
5 - abdo الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 21:59
الله الوطن الملك...الفيديو قديم و الدليل هو الزي الرسمي لعناصر الأمن الوطني المغربي اللذي ننوه بمجهوداته و تحية لجميع المغاربة
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7
6 - موحا لكضاض الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 22:05
ما لا يعرفه المغاربة هو انتشار فيديوهات قديمة او الاتيان بفيديوهات من البرازيل او افغانستان وتلفيقها للمغرب يأتي من البوليساريو و المخابرات الجزائرية التي تبعث به للمغاربة فيقومون بالترويج له مبروك عليكم القوالب
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