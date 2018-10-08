مديرية الأمن توضح بشأن شريط تعنيف أجنبي

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع الشريط المعمم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الفوري على الهواتف المحمولة، والذي يظهر فيه شخص أجنبي مصابا بجروح في باحة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنه تسجيل قديم يوثق لاعتداء جسدي وقع في 4 أكتوبر 2016.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد أوقفت المشتبه فيه مباشرة بعد ارتكابه لهذا الفعل الإجرامي، ليتم إخضاعه لبحث قضائي وإحالته على السلطة القضائية المختصة؛ بينما تم تقديم العلاجات الضرورية وقتها لشرطي أصيب بجروح خطيرة في هذا الحادث بعد تدخله لتحييد الخطر الذي تعرض له ثلاثة أفراد من أسرة واحدة من جنسية هولندية.

وأكدت المديرية أنها ستواصل التفاعل مع كل الإصدارات والمنشورات التي تتعلق باهتمامات المواطن في مجال الحق في الأمن.