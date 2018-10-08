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الرئيسية | حوادث | سجن مستشار جماعي ومساعد مقاول بالصويرة

سجن مستشار جماعي ومساعد مقاول بالصويرة

سجن مستشار جماعي ومساعد مقاول بالصويرة
ابراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:15

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، اليوم الإثنين، بسنتين سجنا نافذا في حق نائب رئيس المجلس القروي الكريمات، الذي تابعته النيابة العامة بتهمة تتعلق بالرشوة.

وأدانت هيئة الحكم بالمحكمة المذكورة مساعد مقاول بسنة واحدة في الملف نفسه.

وكانت عناصر الدرك أوقفت بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية نائب الرئيس سابق الذكر، وابن مقاول مكلف بإنجاز أشغال طريق قروية بجماعة لكريمات بإقليم الصويرة، إثر انتشار شريط مصور يوثق لعملية تسليم الأخير مبلغا ماليا قدره 10000 درهم للمسؤول الجماعي ذاته.

يذكر أن رئيس جماعة لكريمات فتحت له النيابة العامة ملفا خاصا به، مستقلا عن ملف نائبه ومساعد المقاول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Hanane الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:29
صناع الفساد واهله هم رؤساء الجماعات هم اسباب تفقير الشعب لكن للاسف الشعب مغيب عنهم هؤلاء الذين يجب ان يتوجه لهم الشعب ويقف على امواله واين تصرف ولماذا لا ينشؤون مشاريع التي من شأنها ان توفر وظائف لشباب الساكنة
للاسف الشعب لا يعرف حقوقه ولا اين يتجه ليأتي بها
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2 - باحسون المنصوري الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:31
اللي دار الدنب يستاهل العقوبة القاسية و اللاإنسانية
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3 - adil الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:42
الثقة الزائدة في النفس ، والجشع يؤديان بالمرء إلى الهلاك ؛حفظنا الله جميعا.
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