سجن مستشار جماعي ومساعد مقاول بالصويرة

ابراهيم مغراوي من مراكش

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، اليوم الإثنين، بسنتين سجنا نافذا في حق نائب رئيس المجلس القروي الكريمات، الذي تابعته النيابة العامة بتهمة تتعلق بالرشوة.

وأدانت هيئة الحكم بالمحكمة المذكورة مساعد مقاول بسنة واحدة في الملف نفسه.

وكانت عناصر الدرك أوقفت بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية نائب الرئيس سابق الذكر، وابن مقاول مكلف بإنجاز أشغال طريق قروية بجماعة لكريمات بإقليم الصويرة، إثر انتشار شريط مصور يوثق لعملية تسليم الأخير مبلغا ماليا قدره 10000 درهم للمسؤول الجماعي ذاته.

يذكر أن رئيس جماعة لكريمات فتحت له النيابة العامة ملفا خاصا به، مستقلا عن ملف نائبه ومساعد المقاول.