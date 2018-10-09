الدرك يوقف متلبسا بترويج المخدرات في تحناوت

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الدرك الملكي بمدينة تحناوت بإقليم الحوز، الاثنين، مساعد تاجر مخدرات متلبسا بترويج الحشيش والخمر.

وقالت مصادر هسبريس إن "الموقوف في عقده الثاني، وهو من ذوي السوابق القضائية في تجارة المخدرات والسرقة"، مشيرة إلى أن "عناصر الدرك الملكي حجزت 180 غراما من الحشيش و12 قنينة من الخمور، ومبلغا ماليا قدره 1400 درهم".

وأضافت أن "المعني بالأمر عاد إلى نشاطه في تجارة المخدرات بعد توقيف رئيسه بعد عيد الأضحى بأيام"، مشيرة إلى أنه "موضوع ثلاث مذكرات بحث وطنية صدرت في حقه من طرف الدوائر الأمنية".