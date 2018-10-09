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الرئيسية | حوادث | شرطة البيضاء تحقق في تهديدات باقتراف جرائم

شرطة البيضاء تحقق في تهديدات باقتراف جرائم

شرطة البيضاء تحقق في تهديدات باقتراف جرائم
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 14:23

فتحت المديرية العامة للأمن الوطني بحثا قضائيا إثر نشر شريط فيديو على شبكة الأنترنت يظهر فيه شخص على متن سيارة وهو يتلفظ بعبارات القذف والسب والشتم في حق عناصر الشرطة بمنطقة أمن مديونة، ويستخدم عبارات التهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص وفي حق موظفين عموميين.

المديرية العامة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أوردت أن عناصر الشرطة القضائية بأمن مديونة التابعة لولاية أمن الدار البيضاء كانت قد باشرت الأسبوع المنصرم مجموعة من التحريات والأبحاث الميدانية لتوقيف شقيق الشخص الذي يظهر في الشريط، لكونه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل محاولة القتل المقرون بعدة جنايات وجنح، من بينها التغرير بقاصر وهتك العرض.

وأضافت المديرية أنه في أعقاب هذا التدخل الأمني، نشر المعني بالأمر الشريط المذكور الذي ينطوي على قذف صريح في حق عناصر الشرطة، وتهديد بارتكاب جنايات وجنح، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح بحث قضائي في موضوع هذه الاتهامات، وكذا بشأن أفعال التهديد التي استخدمها المعني بالأمر.

وأكدت المديرية أنها حريصة على تطبيق القانون في حق كل من ثبت تورطه في استخدام اتهامات كيدية للمساس بالاعتبار الشخصي لموظفيها، أو للتأثير في مهمتهم المتمثلة في مكافحة الجريمة وتوقيف مرتكبيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - harrokki الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 14:37
En lisant ça,on se croirait à Stockholm!!Les agressions à tous les coins de rues,les crimes,les voles,les arnaques de tous genre ...le seul corps de métiers qui étalent leur boulot!!Je défie quiconque de trouver un seul responsable de la police a son bureau chaque jour,ils occupent des emplois fictifs,ils sont payés pour rester chez eux à s'occuper de leurs familles
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2 - Kamal Deutschland الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 14:46
ملي ولاو البوليس كيتهددو بشكل يومي وبوجه مكشوف أمام الكاميرا،أش بقا لينا حنا كمواطنين عاديين مانقولو.المشكل هو أن نفس السناريو يتككر بدون جدوى،لأن السجن ماشي هو الحل،الحبس مابقاش كيخلع ولاو مسمينو سويسرا.بنادم كيدخل كحل وموسخ كيخرج صحيح وبيض وبيخير.البلاد غادية للهاوية ولامن يحرك ساكنا.المشكل هو حنا من سيدفع الثمن،أما الملعقين ولادهم غدين إهز فلوسهم وولادهم وخويو السيكتور.ولكن حتا حنا شعب منافق لأننا ما بقناش كنحترمو الإنسان الخلوق الطيب،خاص تكون مجرم وخبيث وحباس والله الدرب كلو إدير بحسابك ويحتارمك.تقلبات الآية في البلاد.
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3 - حسين عمري الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 15:12
ظاهرة الظهور علنا في فيديو وتهديد رجال الامن او تصوير جرائم ونشرها عبر مواقع ااتواصل والتباهي بها، لم تعد حالات معزولة..اذا كانت القوات العمومية عاجزة عن تحدبد هوية او توقيف صاحب الفيديو الذي يهدد ويتوعد بكلمات ناببة قي حق جهاز نستأمنه على ارواحنا وعائلاتنا .فكيف سنطمئن ان هناك عبون ترصد كل ظا يهدد سلامتنا..؟نشجب مل شطط او عنف ضد اي مواطن..ونشحب التجربح في جهاز يسهر على امننا..لكن سؤال من مواطن بليد بسيط:،بعد نشر الفيديوهات يخرج بلاع المديرية كون الاخيرة تجري التحريات...نعرف التنسيق مع مختلف الاجهزة وتهديد رجل امن ارهاب..أين دور البسيج وضرباته الاستباقية.. ؟؟؟
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