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الرئيسية | حوادث | أمن قلعة السراغنة يفتح تحقيقا في وفاة تلميذة

أمن قلعة السراغنة يفتح تحقيقا في وفاة تلميذة

أمن قلعة السراغنة يفتح تحقيقا في وفاة تلميذة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 04:54

فتحت مصالح أمن المنطقة الإقليمية بقلعة السراغنة، الثلاثاء، تحقيقا أوليا لجمع كافة المعطيات التي يمكن أن تساعد في الوصول إلى الأسباب الحقيقية التي تقف وراء وفاة تلميذة بقسم الإنعاش بمستشفى السلامة الإقليمي، بعد نقلها إليه وهي في حالة حرجة إثر إصابتها بمغص معوي شديد مصحوب بقيء.

وشمل التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة صديقات الضحية، التي تنحدر من دوار اذريع العياشي، وكانت قيد حياتها تبلغ 14 سنة، وتتابع دراستها بالثانوية الإعدادية القدس.

وكانت الهالكة نقلت، الإثنين، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، إثر تعرضها لمضاعفات صحية، بعد إصابتها بتسمم غذائي ناتج عن تناولها لمشروب عصير اصطناعي، تقول مصادر أمنية لهسبريس.

يذكر أن جثة التلميذة نقلت، بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف، إلى مستودع الأموات بمراكش، لتخضع للتشريح بمشرحة الطب العدلي، من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء وفاتها.

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