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الرئيسية | حوادث | اختطاف واغتصاب يورّطان شخصين بأولاد النّمّة

اختطاف واغتصاب يورّطان شخصين بأولاد النّمّة

اختطاف واغتصاب يورّطان شخصين بأولاد النّمّة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 21:20

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة سوق السبت أولاد النمة، زوال اليوم، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في المشاركة في قضية تتعلق بالاختطاف تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض المقرون بالاغتصاب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فإن الشخصين الموقوفين يشتبه في اعتراضهما سبيل إحدى الفتيات بمشاركة شخص ثالث، وتعريضها للاختطاف والاغتصاب تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض بمنطقة قروية بدوار "أولاد الشتوي"، التابع للجماعة القروية "أولاد ناصر".

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية؛ بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف الشخص الثالث الذي يشتبه في ضلوعه في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Sky fall الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 22:23
الاجرام داير بحال اتاي ، نهار ماتسمعش شي جريمة يضرك راسك.
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