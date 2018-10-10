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الرئيسية | حوادث | معطلون يدخلون في اعتصام مفتوح بأولاد أمراح

معطلون يدخلون في اعتصام مفتوح بأولاد أمراح

معطلون يدخلون في اعتصام مفتوح بأولاد أمراح
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 06:47

دخل يوم أمس الثلاثاء عدد من المعطلين المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع أولاد أمراح والنواحي، في اعتصام مفتوح أمام مقر بلدية أولاد مراح ناحية سطات، تحت شعار "الشغل أو الهجرة السرية، الموت ولا المذلة"، للمطالبة بإيجاد مناصب شغل وتنفيذ محضر اتفاق سابق.

عبد الهادي حافظ، رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع أولاد أمراح والنواحي، قال في تصريح لهسبريس إن الاعتصام المفتوح الذي أعلنه فرع الجمعية "يأتي بسبب التسويف واللامبالاة التي ينهجها المجلس البلدي في حق المناضلين"، وفق تعبيره.

وأوضح عبد الهادي أن الفرع المحلي الذي يمثله سبق أن وقّع محضرا مع المجلس الجماعي السابق لبلدية أولاد أمراح (توصلت هسبريس بنسخة منه)، ولم يتم تفعيله بخصوص مناصب الشغل الشاغرة والامتيازات؛ ولوّح بالدخول في إضراب عن الطعام في حالة عدم الاستجابة للمطالب المسطّرة في الملف المطلبي.

وفي وقت ظل هاتف رئيس بلدية أولاد أمراح خارج التغطية، ربطت هسبريس الاتصال بالزيتوني متوكل، النائب الثاني للرئيس، والذي أوضح أن التوظيف بالجماعات المحلية أصبح ينظمه قانون خاص ابتداء بإعلان المباراة على الصعيد الوطني.

واقترح متوكل كحل بديل لمشكل حملة الشهادات المعطّلين بالنفوذ الترابي لجماعة أولاد أمراح صيغة الموظفين العرضيين الذي يقدمون خدمات مختلفة للجماعة وفق عقد بين الطرفين مقابل أجر معيّن رغم قلته.

وبخصوص بعض الامتيازات اقترح متوكل استغلال بعض الأملاك المخزنية في إحداث مشاريع مدرّة للدخل، كقاعة الأفراح أو محطات البنزين، لفائدة عدد محدد من المعطلين، بمساهمة باقي الشركاء، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشترطا استشارة المعنيين من المعطلين وموافقة أغلبية أعضاء المجلس على المشاريع المقترحة.

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