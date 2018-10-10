ترويج ماء الحياة يقود شخصا إلى الاعتقال بوزان‎

هسبريس من وزان

تمكنت عناصر من الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية لوزان من توقيف مروج لمسكر "الماحيا" بحي بوشكراد وسط المدينة ذاتها.

ووفق مصادر هسبريس فإن الوقوف، المدعو "ت.د"، وهو من مواليد 1987، تم اقتياده إلى مخفر الشرطة تحت إشراف مباشر من رئيس الضابطة الإقليمية، وبعد الاستماع إليه تم الانتقال إلى مصنع بمنطقة زمورن، حيث تم حجز 240 كيلوغراما من التين المخمر، بالإضافة إلى 7 لترات من مسكر ماء الحياة معدة للترويج.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن العملية أفضت كذلك إلى حجز معدات تستعمل في عملية التقطير، إلى جانب مواد مخدرة؛ فيما تمكن مزود البائع من الهرب قبل وصول عناصر الأمن.

وقامت المصالح الأمنية المعنية بالاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام العدالة من أجل المنسوب إليه؛ فيما لازالت الأبحاث متواصلة لإلقاء القبض على مشتبه فيه آخر ضمن المجال ذاته.