24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:25
|13:19
|16:31
|19:04
|20:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- البنك الشعبي يتوج بجائزة المسؤولية الاجتماعية
- مراكش تحتضن مؤتمرا للاتحاد الدولي للقضاة
- أوضاع "العمالة المغربية" في الجزائر .. حضور لافت واهتمام خافت
- "أدنوك" توقع اتفاقية شراكة مع "بيكر هيوز"
- "سَهام" تطلق منصة لمعالجة ملفات الحوادث
أوضاع "العمالة المغربية" في الجزائر .. حضور لافت واهتمام خافت (5.00)
أفاية يدق "ناقوس الخطر" حول إخفاق "النموذج التنموي" المغربي (5.00)
- "حراك الريف" يوصل الزفزافي إلى الدور النهائي لـ"جائزة ساخاروف" - (96)
- الملك يجمع الوزراء لمناقشة ميزانية الدولة واتفاقية مكافحة الفساد - (76)
- أوضاع "العمالة المغربية" في الجزائر .. حضور لافت واهتمام خافت - (71)
- بنصديق يتوعد بدر هاري - (63)
- الاحتقان الاجتماعي يُحاصر الحكومة في افتتاح الملك لدورة البرلمان - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترويج ماء الحياة يقود شخصا إلى الاعتقال بوزان
تمكنت عناصر من الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية لوزان من توقيف مروج لمسكر "الماحيا" بحي بوشكراد وسط المدينة ذاتها.
ووفق مصادر هسبريس فإن الوقوف، المدعو "ت.د"، وهو من مواليد 1987، تم اقتياده إلى مخفر الشرطة تحت إشراف مباشر من رئيس الضابطة الإقليمية، وبعد الاستماع إليه تم الانتقال إلى مصنع بمنطقة زمورن، حيث تم حجز 240 كيلوغراما من التين المخمر، بالإضافة إلى 7 لترات من مسكر ماء الحياة معدة للترويج.
وتبعا للمصادر ذاتها فإن العملية أفضت كذلك إلى حجز معدات تستعمل في عملية التقطير، إلى جانب مواد مخدرة؛ فيما تمكن مزود البائع من الهرب قبل وصول عناصر الأمن.
وقامت المصالح الأمنية المعنية بالاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام العدالة من أجل المنسوب إليه؛ فيما لازالت الأبحاث متواصلة لإلقاء القبض على مشتبه فيه آخر ضمن المجال ذاته.