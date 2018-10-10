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كُتّاب وآراء
الدرك الملكي يوقف "ولد الدكالي" بنواحي سطات
تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية سطات، الثلاثاء، من توقيف أحد المشتبه بترويجهم المخدرات، ويلقّب بـ"ولد الدكالي"، بعدما ظل موضوع مذكرات بحث وطنية من قبل مصالح الأمن والدرك، في انتظار عرضه على ممثل النيابة العامة المختصة للنظر في المنسوب إليه.
وحسب مصادر هسبريس، فإن دورية اعتيادية لفرقة من الدرك الملكي، التابعة لسرية سطات، تمكّنت من إيقاف المشتبه به بمنطقة لعراعير شرق مدينة سطات، وحجزت لديه درّاجة نارية من النوع الكبير، وكمية مهمّة من المخدرات، رغم إبدائه مقاومة عنيفة تجاه الضابطة القضائية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه به وضع تحت الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، مشيرة إلى أنه تقاطرت على سرية الدرك عدد من الوحدات الأمنية للاستماع إليه بخصوص القضايا التي حررت فيها مذكرات بحث وطنية في حقه، من بينها سرقة درّاجة نارية تعود لمصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء، والاتجار في المخدرات، والتهديد بالأسلحة البيضاء.