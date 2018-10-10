24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0007:2513:1916:3119:0420:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. أوضاع "العمالة المغربية" في الجزائر .. حضور لافت واهتمام خافت (5.00)

  2. طائرات تنقل مساعدات مغربية موجهة إلى قطاع غزة (5.00)

  3. أوريد يظفر بجائزة القراء الشباب للرواية المغربية (5.00)

  4. لجنة الدفاع عن بوعشرين: اعتقال مؤسس "أخبار اليوم" غير قانوني (5.00)

  5. "هَنْدَشَرِية" "مي فاطنة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي يوقف "ولد الدكالي" بنواحي سطات

الدرك الملكي يوقف "ولد الدكالي" بنواحي سطات

الدرك الملكي يوقف "ولد الدكالي" بنواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 06:21

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية سطات، الثلاثاء، من توقيف أحد المشتبه بترويجهم المخدرات، ويلقّب بـ"ولد الدكالي"، بعدما ظل موضوع مذكرات بحث وطنية من قبل مصالح الأمن والدرك، في انتظار عرضه على ممثل النيابة العامة المختصة للنظر في المنسوب إليه.

وحسب مصادر هسبريس، فإن دورية اعتيادية لفرقة من الدرك الملكي، التابعة لسرية سطات، تمكّنت من إيقاف المشتبه به بمنطقة لعراعير شرق مدينة سطات، وحجزت لديه درّاجة نارية من النوع الكبير، وكمية مهمّة من المخدرات، رغم إبدائه مقاومة عنيفة تجاه الضابطة القضائية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه به وضع تحت الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، مشيرة إلى أنه تقاطرت على سرية الدرك عدد من الوحدات الأمنية للاستماع إليه بخصوص القضايا التي حررت فيها مذكرات بحث وطنية في حقه، من بينها سرقة درّاجة نارية تعود لمصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء، والاتجار في المخدرات، والتهديد بالأسلحة البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.