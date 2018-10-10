إيقاف 1710 مبحوث عنهم بمراكش خلال شتنبر

إبراهيم مغراوي من مراكش

تمكنت مختلف مصالح الأمن، التابعة لولاية أمن مراكش، خلال شهر شتنبر الماضي، من التحقق من هوية 15747 شخصا، وإيقاف 1710 مبحوث عنهم في جنايات وجنح مختلفة، و43 شخصا بسبب حيازة سلاح أبيض في ظروف مشبوهة، و2524 شخصا في حالة تلبس بجناية أو جنحة.

وقالت مصادر أمنية لهسبريس إن فرق محاربة المخدرات حجزت 19,5 غراما من الكوكايين، و38,647 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و6,458 كيلوغرامات من مخدر الكيف، و375 غراما من مخدر "المعجون"، و1,956 ملف من التبغ المهرب. كما حجزت 158 قرصاً مهلوسا، و6 سيارات و19 دراجة نارية تستعمل في إطار الاتجار في المخدرات.

وأضافت المصادر نفسها أن الضابطة القضائية احتفظت، بأمر من النيابة العامة، بـ4654 شخصا تحت الحراسة النظرية، مشيرة إلى أن المصالح الأمنية قامت بمساعدة 927 مشردا بإيوائهم بدار البر والإحسان، وإحالة 185 شخصا على مستشفى ابن النفيس بسبب اختلالهم العقلي.

واستخلصت مصالح الأمن المذكورة 2983 مخالفة جزافية تصالحية، وحررت 1047 محضر مخالفة، وسحبت 585 رخصة سياقة، كما حجزت 509 سيارات، و126 دراجة نارية، وفق المصادر نفسها.