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الرئيسية | حوادث | سفارة المغرب بالمنامة: لا مغاربة في مبنى منهار

سفارة المغرب بالمنامة: لا مغاربة في مبنى منهار

سفارة المغرب بالمنامة: لا مغاربة في مبنى منهار
هسبريس من الرباط
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:06

نفت سفارة المملكة المغربية بالبحرين وجود ضحايا مغاربة في حادث انهيار مبنى سكني من طابقين بالمنامة، مساء أمس الثلاثاء.

وزارة الداخلية البحرينية قالت، في بلاغ رسمي، إن أربعة أشخاص قتلوا في انهيار مبنى سكني من طابقين في المنامة، وأصيب 20 عشرون بإصابات متفاوتة الخطورة.

وقالت سفارة المغرب بالمنامة إنها تابعت الموضوع باهتمام، مؤكدة أن معظم المصابين من جنسيات أسيوية، ولا وجود لمغاربة بينهم.

وأوردت وزارة الداخلية البحرينية أن "الدفاع المدني يواصل أعمال البحث والإنقاذ في موقع المبنى السكني المنهار بمنطقة السلمانية، حيث تمكن من انتشال 3 جثث فيما توفي شخص آخر بالمستشفى متأثرا بإصابته".

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