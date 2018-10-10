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كُتّاب وآراء
الأمن يطيح بمروّجة خمور في حي شعبي بمكناس
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمكناس، في عمليتين منفصلتين، من توقيف امرأة يشتبه في تعاطيها لترويج الخمور بحي "سيدي بابا" الشعبي، وضبط شخص يشتبه في ضلوعه بترويج أنابيب اللصاق (سيليسيون) الدارج استعمالها كمادة مخدرة من طرف القاصرين.
وبحسب بلاغ لولاية أمن مكناس، توصلت به هسبريس، فإن الموقوفة يشتبه في ترويجها الخمور بدون ترخيص بالحي الشعبي "سيدي بابا"، غير بعيد عن حي "وجه عروس" حيث جرى توقيف شخص يتاجر في مادة "السيليسيون"، ويستهدف فئة القاصرين.
وأضاف البلاغ أن مصالح الشرطة حجزت كميات كبيرة من الخمور المروجة بدون رخصة، كانت بحوزة الموقوفة. بينما تم الاحتفاظ بالشخصين تحت الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معهما.