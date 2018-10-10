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الرئيسية | حوادث | "رصاص البحرية" يستهدف زورقا للهجرة السرية

"رصاص البحرية" يستهدف زورقا للهجرة السرية

"رصاص البحرية" يستهدف زورقا للهجرة السرية
هسبريس ـ إفي
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:40

أطلقت القوات البحرية الملكية المغربية النيران نحو قارب، كان يحمل على متنه 50 مهاجرا غير نظامي، وأصابت قاصرا يبلغ من العمر 16 عاما.

وذكرت القناة المغربية الثانية، نقلا عن مصادر أمنية، أن الأمر يتعلق بـ"طلقات تحذيرية وفقا للإجراءات المتبعة"، وأن "الشاب الذي أصيب في كتفه نقل إلى مستشفى بمدينة طنجة".

وكان المهاجرون، وجميعهم من المغاربة، قد خرجوا من منطقة ساحلية بين مدينتي العرائش وأصيلة، على المحيط الأطلسي.

وكالة المغرب العربي للأنباء، ضمن قصاصة إخبارية، قالت غن وحدة من خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قامت، ليل أمس بعرض ساحل العرائش، بمطاردة لاعتراض قارب بناء على تحركاته المشبوهة.

عسكري قال للوكالة إنه "رغم الطلقات التحذيية المعمول بها قام القارب بمناورات معادية، بهدف الاصطدام، معرضا للخطر، بشكل ملموس، سلامة فرقة البحرية الملكية للمراقبة".

كما أردفت "لاماب" أن خفر السواحل اضطر إلى إطلاق خرطوشة من سلاح محمول لتعطيل القارب وتحييد الخطر.

"كشفت عملية التفتيش وجود 58 مهاجرا سريا مغربيا، بينهم شخص مصاب بجروح خفيفة على مستوى كتفه الأيمن، والذي تم نقله على وجه السرعة لتلقي العلاجات الضرورية"، وفق المصدر نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Younes-Painter الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:51
هذه سابقة خطيرة في تاريخ البحر الابيض المتوسط و وصمة عار على البحرية المغربية و الحكومة و جميع المسؤولين. اصبح دم الشباب المغربي رخيصا لهذه الدرجة. انصح البحرية "اللا مغربية" ان تفتح النار في وجه الجنود الاسبان اللذين يحتلون سبتة و مليلية و ليس على شبابنا و اولادنا
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27
2 - saido الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:52
ما يوضعولك الارضية باش تخدم مايخليوك تمشي تهاجر ...
على الدولة ان تعرف ان المهاجريين اللي كيهاجروا اليوم هوما اللي ايدخلوا العملة الصعبة للبلاد بعد ثلاث سنوات ...
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45
3 - mortada الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:53
أسود علينا و في الحروب نعامة . أقسم بالله لو أن إسبانيا أحتلت إحدى الجزر المغربية لما تجرأوا أن يطلقوا رصاصة واحدة ولو في السماء
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40
4 - حماة الوطن الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:53
البحرية الملكية قامت بواجبها وهذا ما يجب فعله كلما تم ضبط زوارق الهربين داخل المياه الإقليمية وعلى جميع المرشحين للهجرة السرية ومن معهم أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة في حال تعرضهم للخطر .
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-44
5 - أمين لخريبكي الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:53
لا تضامن مع كل من يسعى للعب مع البحرية الملكية المغربية و امن المغاربة و نرجو من المسؤولين وضع اسبانيا او اراضي انطلاق مثل هذه المراكب امام مسؤولياتها لكونه هجوم سافر على امن المغرب و محاولة تاجيج الاوضاع بتنسيق مع جهات اصبحت معروفة عند المغاربة و معروفة لسعيها للنيل من امن و امان و سلامة بلادنا الحبيبة
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-46
6 - الحرية الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:55
الشاب الذي أصيب في كتفه نقل إلى مستشفى بمدينة طنجة".!!!!!!
عجيب المسافة بين الكتف والعنق لا تريد عن10سنتميتر .وعن الرأس ب10سنتميتر اخرى
فأين هو التحذير هنا؟؟؟؟
بل هي رصاصات عشوائية لأجل الجرح أو القتل .لا فرق عند مصدري الأوامر (السامية)
اوروبا راضية جدا في الباطن عن إطلاق الرصاص الحي من طرف التلميذ النجيب أو العبد المطيع .صرنا مثل ليبيا زمن القذافي يقتل المهاجرين في عرض البحر
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10
7 - سجين المغرب الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:56
اضيفوه الى قائمة الضحايا المغلوبين على امرهم .كانو كيقولو لينا عندك نوليو فحال سوريا واقيلا راه ولينا فحالها
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5
8 - حاميدو الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:58
من علامات قيام الساعة في بلادنا ظهور الرصاص في البر والبحر....
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6
9 - حسين عمري الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:59
حتى يتأكد عبث التندبد وتلشجب لتصرفات الحاكمين وحتى بقتنع من لم يقتنع بعد انه لاطايل من وراء تدبيج البلاغات والبيانات .هاهي البحرية تعاود ٱطلاق النار على زورق يضم مهاجرين سرييين واصابة طفل قاصر..سيصدر نفس البلاغ الذي صدر يوم قتل الشهيدة "حياة" نفس التبريرات ووعود فتح تحقيق..ليبيا معبر آلاف المهاجريين،والبلد الذي تتقاسمه العشائر والمليشيات وانواع تجارات خطيرة اهونها السلاح..لم تطلق رصاثة تجاه قارب يحمل مهاجرين..هل أعطيت اوامر للبحرية بالتعامل"بصرامة"مع المهاحرين؟ اذا كان الجواب نعم ،فان مايترتب عن ٱطلاق الرصاص مقصود!و لماذا في هذا الوقت بالذات؟ انهم ابناؤنا يقتلون في العاصمة ،ترديا،من بنايات وزارية.دخلوها من اجل عمل واخرجوا جثث،انهم ابناؤنا من يرغبون في الرحيل من وطن احسوا فيه بالحكرة. عوض قتلهم اعيدوا اليهم الثقة والامل...
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10 - متتبع الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 13:00
في أكبر ديموقراطيات العالم، يحق لرجل أمن أن يطلق النار على أي شخص إن لم يمتثل لأوامره .. مثلا في أمريكا، إن طلب منك شرطي أن ترفع يديك و لم تفعل، يطلق عليك النار.
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10
11 - ramou الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 13:01
من لم يقتل بالتفقير و البطالة و انعدام العلاج يقتل و هو يحاول النجاة بنفسه محاولا البحث عن كرامة افتقدها في وطنه في بلاد الأجانب ليتلقى رصاصات بني جلدته . أصبح المغرب سجنا كبيرا.لك الله يا وطني
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12 - kamal الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 13:01
رصاصات تحذيرية جات فكتفو يعلم الله لو استهدفوه ؟؟؟؟
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2
13 - simo الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 13:01
كافكم نفاقا و تباكيا على خرق القانون و التشجيع على الهجرة التي هي اصلا غير شرعية القوات البحرية تقوم بما هو قانوني لا غير عدم الامتثال لأوامر القوات يعني إطلاق الرصاص في جميع بلدان العالم فقط عندكم يسمى ظلم و حكرة شعب النفاق يريد الإصلاح و هو نفسه يشجع على خرق القوانين
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8
14 - Ahmed الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 13:06
ورقة للضغط على بروكسيل لتقديم الدعم لمكافحة الهجرة السرية اتجاه أوروبا، وكفى.
بوركسيل (أوروبا) خاصها تقدم الدعم ولا نحلو الحدود ونخليو الوليدات يوصلو لأوروبا وتماك يتكلفو بيهم
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15 - منير الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 13:12
الرصاصات التحذيرية تكون اتجاه السماء،وليس اتجاه بؤساء مدنيين يسعون في البحر من أجل لقمة العيش،وما خفي من الخبر ربما أعظم
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