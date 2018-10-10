"رصاص البحرية" يستهدف زورقا للهجرة السرية

هسبريس ـ إفي

أطلقت القوات البحرية الملكية المغربية النيران نحو قارب، كان يحمل على متنه 50 مهاجرا غير نظامي، وأصابت قاصرا يبلغ من العمر 16 عاما.

وذكرت القناة المغربية الثانية، نقلا عن مصادر أمنية، أن الأمر يتعلق بـ"طلقات تحذيرية وفقا للإجراءات المتبعة"، وأن "الشاب الذي أصيب في كتفه نقل إلى مستشفى بمدينة طنجة".

وكان المهاجرون، وجميعهم من المغاربة، قد خرجوا من منطقة ساحلية بين مدينتي العرائش وأصيلة، على المحيط الأطلسي.

وكالة المغرب العربي للأنباء، ضمن قصاصة إخبارية، قالت غن وحدة من خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قامت، ليل أمس بعرض ساحل العرائش، بمطاردة لاعتراض قارب بناء على تحركاته المشبوهة.

عسكري قال للوكالة إنه "رغم الطلقات التحذيية المعمول بها قام القارب بمناورات معادية، بهدف الاصطدام، معرضا للخطر، بشكل ملموس، سلامة فرقة البحرية الملكية للمراقبة".

كما أردفت "لاماب" أن خفر السواحل اضطر إلى إطلاق خرطوشة من سلاح محمول لتعطيل القارب وتحييد الخطر.

"كشفت عملية التفتيش وجود 58 مهاجرا سريا مغربيا، بينهم شخص مصاب بجروح خفيفة على مستوى كتفه الأيمن، والذي تم نقله على وجه السرعة لتلقي العلاجات الضرورية"، وفق المصدر نفسه.