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الرئيسية | حوادث | حجز عملة صعبة وعتاد رقمي بـ"طنجة المتوسط"

حجز عملة صعبة وعتاد رقمي بـ"طنجة المتوسط"

حجز عملة صعبة وعتاد رقمي بـ"طنجة المتوسط"
هسبريس ـ و.م.ع
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 18:10

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، خلال عمليتين منفصلتين، من حجز مبالغ مالية بالعملة الصعبة وأجهزة إلكترونية مهربة.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر الجمارك تمكنت خلال عملية أولى من ضبط 20 ألف أورو، كان أحد المغاربة المقيمين بإسبانيا يحاول إدخالها إلى التراب الوطني دون التصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، موضحا أن المبلغ المالي كان مدسوسا وسط أمتعة المعني بالأمر.

وفي عملية ثانية، حجزت عناصر الجمارك لدى مواطن مغربي مقيم بالخارج 133 هاتفا عاديا و 50 هاتفا ذكيا مستعملا، و7 حواسيب لوحية، كانت مدسوسة في حقائب على متن سيارة مرقمة بإسبانيا، مبرزا أن المعني بالأمر تمت إحالته على الشرطة القضائية لتعميق البحث في الموضوع.

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