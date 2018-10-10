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الرئيسية | حوادث | وحدات خفر السواحل تحبط محاولات تهجير سري‎

وحدات خفر السواحل تحبط محاولات تهجير سري‎

وحدات خفر السواحل تحبط محاولات تهجير سري‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:15

قدمت وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، أمس واليوم، المساعدة لـ15 قاربا مطاطيا كانت في وضعية صعبة وعلى متنها 366 مرشحا للهجرة السرية.

وتم نقل جميع المرشحين للهجرة غير الشرعية سالمين إلى ميناء القصر الصغير، في حين تم تسجيل غرق قارب كان في حالة متهالكة.

مصدر عسكري أورد أن وحدة من خفر السواحل تابعة للبحرية الملكية قامت، ليلة 9 أكتوبر 2018، بعرض ساحل العرائش، بمطاردة لاعتراض قارب قام بتحركات مشبوهة، وأضاف: "رغم الطلقات التحذيرية المعمول بها، قام القارب بمناورات معادية بهدف الاصطدام، معرضا للخطر، بشكل ملموس، سلامة فرقة البحرية الملكية للمراقبة التي قام خفر السواحل بإنزالها، ما اضطرها إلى إطلاق خرطوشة من سلاح محمول لتعطيل حركته".

وحسب المصدر ذاته فقد كشفت عملية تفتيش القارب وجود 58 مهاجرا سريا مغربيا، من بينهم شخص مصاب بجروح خفيفة على مستوى كتفه الأيمن، تم نقله على وجه السرعة لتلقي العلاجات الضرورية.

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