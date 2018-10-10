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الرئيسية | حوادث | الدعارة تجر خليجيين ومغاربة إلى القضاء بمراكش

الدعارة تجر خليجيين ومغاربة إلى القضاء بمراكش

الدعارة تجر خليجيين ومغاربة إلى القضاء بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 23:35

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت، اليوم الأربعاء، ثلاثة سياح خليجيين ومغربيتين وصاحب فيلا معدة للدعارة يمتهن القوادة على النيابة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بتهم تتعلق بالفساد وإعداد محل للدعارة وتسهيل البغاء.

وكانت العناصر المذكورة داهمت بأمر من النيابة العامة، يوم الإثنين الماضي، فيلا معدة للدعارة بالجماعة القروية تسلطانت، ضواحي مراكش، وتمكنت من توقيف الأشخاص السابق ذكرهم.

يذكر أن درك تسلطانت وضع الموقوفين رهن تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تحرير محضر في الواقعة، قبل تقديمهم إلى القضاء الابتدائي.

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