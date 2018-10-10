البحرية الملكية تساعد مركبا بساحل مولاي بوسلهام

هسبريس - و.م.ع

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، قدمت المساعدة، اليوم الأربعاء على الساعة الرابعة بعد الزوال، لمركب واجه صعوبات بعرض ساحل مولاي بوسلهام.

وأضاف المصدر أن المركب المستعمل في الهجرة السرية ظل وجهته منذ يوم الأحد الماضي وعلى متنه 86 شخصا، كلهم من جنسية مغربية، من بينهم امرأتان.

وحسب ذات المصدر، فإن جميع هؤلاء الأشخاص نقلوا سالمين إلى ميناء العرائش.