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البحرية الملكية تساعد مركبا بساحل مولاي بوسلهام
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 20:25
علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، قدمت المساعدة، اليوم الأربعاء على الساعة الرابعة بعد الزوال، لمركب واجه صعوبات بعرض ساحل مولاي بوسلهام.
وأضاف المصدر أن المركب المستعمل في الهجرة السرية ظل وجهته منذ يوم الأحد الماضي وعلى متنه 86 شخصا، كلهم من جنسية مغربية، من بينهم امرأتان.
وحسب ذات المصدر، فإن جميع هؤلاء الأشخاص نقلوا سالمين إلى ميناء العرائش.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - ياسين الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 20:36
قال عز وجل ؛ و من أحياها فكأنما احيا الناس جميعا . صدق الله العظيم . تحية إجلال و إكبار لجنودنا البواسل . لولاكم لدفن أولادنا في البحر . 86 شاب يعني 86 اسرة كانت غادا تعيش الحزن لولا لطف الله و نكران الذات للقوة البحرية . حفظكم الله و أعزكم و نصركم
2 - زكرياء المغربي الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 20:46
نشعر بالقلق حيال ما يقع في سواحل المغرب خصوصا قضية الهجرة غير الشرعية
3 - كلمة حق . الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 20:48
جزاكم الله خير جنودنا البواسل . حفظكم الله من ألسن البشر . ولاد العكز و التواكل يفيق حتال 12h عالة على واليديه و يجي يقول ليك البحرية خايبة . لولاها يا حبيبي لم تنعم بالأمان .راه هي لي حاضيا العدو لا يدخل عليك من البحر . و ما أدراك ما البحر . الرجال تحية ليهم من القلب
4 - Abou Amine et Ghita الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 21:12
تحية تقدير وإجلال لرجال البحرية الملكية
الله يعز رجال البحرية الملكية الساهرين على أمن بلادنا وعلى سلامتها. الله يعينكم على أداء مهامكم الوطنية، تحية وتقدير لكل أفراد البحرية الملكية من أعلى رتبة الى آخر البحار، ابقاكم العلي القدير درعا للوطن.
الله يعز رجال البحرية الملكية الساهرين على أمن بلادنا وعلى سلامتها. الله يعينكم على أداء مهامكم الوطنية، تحية وتقدير لكل أفراد البحرية الملكية من أعلى رتبة الى آخر البحار، ابقاكم العلي القدير درعا للوطن.
5 - مغربية الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 21:18
تحية إجلال و تقدير لجنودنا البواسل البحرية الملكية حفظكم الله و ر عاكم من كل شر أنتم فخر للمغرب و المغاربة نقدر جهودكم القديرة لحماية وطننا بحرا حيث توفرون لنا الامن و الأمان من مخاطر في البحر و توفير حماية المهاجرين من شتي الجنسيات .
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