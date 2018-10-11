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كُتّاب وآراء
مصرع سائق سيارة في حادث مروري بمراكش
فتحت مصالح الأمن بمراكش، الأربعاء، تحقيقا أوليا بخصوص حادثة سير أدت إلى مصرع سائق سيارة خفيفة بعد انشطارها إلى نصفين.
وقالت مصادر محلية لهسبريس إن حادثة السير المذكورة وقعت على مستوى الطريق المحاذي لوادي إيسيل، بالقرب من المدارة الرابطة بين باب الخميس ومنطقة النخيل السياحية بمراكش، بعد اصطدام سيارة لنقل البضائع بالمركبة المذكورة، التي انشطرت إلى نصفين، ما أدى إلى مقتل سائقها في الحين.
وأشرفت عناصر الأمن بأمر من النيابة العامة المختصة على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات باب دكالة.