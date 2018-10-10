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كُتّاب وآراء
موظف أمني يتورط في محاولة سرقة ومخدرات
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على أنظار النيابة العامة المختصة، صباح اليوم، مساعدا إداريا من الدرجة الثالثة يعمل بمنطقة أمن الفداء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلاح الأبيض بدون سند مشروع.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع الموظف المذكور على خلفية الشكاية المسجلة في حقه من طرف مالك محل تجاري، يتهمه فيها بمحاولة السرقة وهو تحت تأثير الكحول، كما استمعت إليه بخصوص الاشتباه في تورطه في حيازة أقراص مخدرة وسلاح أبيض بدون سند مشروع تم العثور عليهما على متن الدراجة النارية الخاصة التي كان يستعملها.
وخلص البلاغ إلى أن النيابة العامة المختصة قررت إيداع الموظف المذكور رهن الاعتقال بالمركب السجني، بينما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل في انتظار انتهاء مجريات المسطرة القضائية، وذلك ليتسنى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
قالت لي امي يوما ما ياولادي قنع شبع
القناعة كنز لايفنى
الى مكتربح في المجال ديالك شوف ليك شي حاجة اخرى
ربما تلقى فيها القناعة