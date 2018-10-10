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الرئيسية | حوادث | موظف أمني يتورط في محاولة سرقة ومخدرات

موظف أمني يتورط في محاولة سرقة ومخدرات

موظف أمني يتورط في محاولة سرقة ومخدرات
هسبريس من الرباط
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 20:10

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على أنظار النيابة العامة المختصة، صباح اليوم، مساعدا إداريا من الدرجة الثالثة يعمل بمنطقة أمن الفداء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلاح الأبيض بدون سند مشروع.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع الموظف المذكور على خلفية الشكاية المسجلة في حقه من طرف مالك محل تجاري، يتهمه فيها بمحاولة السرقة وهو تحت تأثير الكحول، كما استمعت إليه بخصوص الاشتباه في تورطه في حيازة أقراص مخدرة وسلاح أبيض بدون سند مشروع تم العثور عليهما على متن الدراجة النارية الخاصة التي كان يستعملها.

وخلص البلاغ إلى أن النيابة العامة المختصة قررت إيداع الموظف المذكور رهن الاعتقال بالمركب السجني، بينما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل في انتظار انتهاء مجريات المسطرة القضائية، وذلك ليتسنى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - هرو هولاكو الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 20:29
موظف أمني في مكناس أتهم بالتزوير وآخر في البيضاء أتهم بالسرقة وربما سيظهر آخر متهم بالاغتصاب. إدا التزوير والنصب والاحتيال و السرقة وبيع المخدرات والاغتصاب والقتل التي من المفروض أن يتصدى لها رجال الأمن أصبحوا بارعين فيها. وعليه لمن ستوكل مهمة حفظ الأمن والطمأنينة في البلاد؟ أم أن المواطن سيطبق شرع اليد ليحل محل هؤلاء؟
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21
2 - مغربية وافتخر الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 20:34
يا سلام ... الفقيه اللي كنا نتسناو فبراكته دخل الجامع ببلغته؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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21
3 - متتبعة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 20:37
حاميها حراميها ولا شنو الله يهدي ماخلق
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4 - driss الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 20:43
يجب تطبيق القانون على الجميع.كل مسؤول على نفسه
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5 - غير دايز الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 20:46
على الأقل الإدارة العامة دلبوليس غادية في التطهير او ما كاتعقل على حتى واحد و لهذا لا يجب التعميم حتى لا نظلم الموظفين النزهاء و ما أكثرهم
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6 - simo الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 20:47
ا للهطة والجشع من خراب الامة المغربية
قالت لي امي يوما ما ياولادي قنع شبع
القناعة كنز لايفنى
الى مكتربح في المجال ديالك شوف ليك شي حاجة اخرى
ربما تلقى فيها القناعة
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6
7 - توبان الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 20:48
هاد شي اللي بقا خاص... "حاميها حراميها" وصلت حتى لصغار الموظفين... الله يلطف بهاذ البلاد و العباد و خلاص.
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8 - سلام الصويري الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 20:50
هذا دليل اخر على انهيار الوازع الديني والاخلاقي بسبب غياب تطبيق القانون الرادع وتفشي الفساد مما ترك الباب واسعا امام مختلف التجاوزات لان لا حد اصبح يخاف من العواقب في ضروف الفوضى والتسيب مما ينذر بانهيار المجتمع
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9 - سلمى الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 21:02
هذه هي نتيجة الغش و التزوير و المحسوبية و باك صاحبي ، مللي يجتاز المباراة ديال الشرطة او الدرك ابناء الشعب عامة و لكن مايتختارو غير اللي عندهم اللي يهضر ليهم و يتظلم عدد كبير غير حيت ماعندهمش الوساطة ... باقي نشوفو اكثر من هادشي
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