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كُتّاب وآراء
محاولة تهريب أموال توقف أربعينيا بمطار البيضاء
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء،الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة تهريب مبالغ مالية مهمة بالعملات الأجنبية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه كان يستعد لمغادرة المغرب على متن رحلة جوية متوجهة نحو مطار اسطنبول بتركيا، عندما أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش التي باشرتها مصالح الأمن الوطني عن العثور بحوزته على 150 ألف أورو و115 ألف دولار أمريكي و30 ألف دولار كندي، علاوة على 10 آلاف ريال قطري و15 ألف درهم إماراتي.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم حجز المبالغ المالية المهربة ووضعها رهن إشارة مصالح الجمارك، بينما تم فتح بحث قضائي مع الشخص المعني بالأمر تحت إشراف النيابة العامة المختصة.