حادثة وهمية تجرّ شخصا إلى الاعتقال في فاس

رشيد الكويرتي من فاس

أفادت ولاية أمن فاس، الأربعاء، بأن مصالح منطقة أمن فاس الجديد دار دبيبغ تمكنت من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على شركة تأمين بافتعال حادثة سير بدنية وهمية.

وأفاد المصدر ذاته هسبريس بأنه "تبين من خلال البحث المجرى بخصوص النازلة أن اتفاقا مسبقا جرى بين الموقوف والضحيتين المزعومتين، من أجل إيهام مصلحة حوادث السير، المختصة ترابيا، بأن حادثة سير بدنية وقعت بينهما وبين الدراجة النارية الخاصة بالمعني بالأمر"، مضيفا أن ذلك جاء "بغية الحصول على منفعة مالية بعد سلوك إجراءات التعويض المتعارف عليها لدى شركة التأمين".

وأشار المصدر الأمني إلى أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن فاس الجديد دار دبيبغ لازالت تباشر إجراءات البحث بغية التوصل إلى باقي المتورطين في النازلة، وإلى جميع المعطيات المتعلقة بهذه القضية ومدى ارتباطها بحوادث سير أخرى.