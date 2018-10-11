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الرئيسية | حوادث | سيارة أكياس بلاستيكية تورّط شخصا بمدينة ميسور

سيارة أكياس بلاستيكية تورّط شخصا بمدينة ميسور

سيارة أكياس بلاستيكية تورّط شخصا بمدينة ميسور
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 06:21

أفاد مصدر أمني بأن مصالح مفوضية الشرطة بمدينة ميسور تمكنت من توقيف شخص يشتبه في تورطه في صناعة وتسويق الأكياس البلاستيكية، مبرزا لهسبريس أن إجراءات التفتيش، التي باشرتها الفرقة المحلية للشرطة القضائية، أسفرت عن حجز كمية تقدر بحوالي 332 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية، كانت مدسوسة داخل سيارة خفيفة ومرآب مخصص لتخزينها بعيدا عن أنظار السلطات.

وأورد المصدر ذاته، الذي أشار إلى أنه تم حجز السيارة المذكورة ووضعها بالمحجز البلدي رهن إشارة المصلحة المختصة، أن الأبحاث لازالت جارية من قبل مصالح مفوضية الشرطة بميسور، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية باقي المتورطين في تصنيع وترويج الأكياس المذكورة.

وتندرج هذه العملية الأمنية، يوضح المصدر الأمني، في إطار مكافحة تسويق هذا المنتج وفقا لمقتضيات القانون رقم 77.15، القاضي بمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.

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