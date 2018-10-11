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كُتّاب وآراء
انتشال جثة شاب من نهر أم الربيع ناحية البروج
انتشلت عناصر الوقاية المدنية التابعة لثكنة سطات، مساء الأربعاء، جثة شاب بعدما قضى حتفه غرقا بنهر أم الربيع على مستوى دوار أولاد دادة بنواحي البروج.
وأفادت مصادر هسبريس أن الهالك، البالغ من عمره حوالي 17 سنة، كان قد اختفى في مياه نهر أم الربيع في ظروف غامضة، بعدما تم العثور على ملابسه ودرّاجته العادية جانب النهر.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة بسطات أعطت تعليماتها للضابطة القضائية بنقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بالمدينة ذاتها، قصد تشريحها لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.