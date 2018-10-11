طنجة .. تفكيك شبكة متخصصة في الهجرة السرية

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تمكن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع مفوضية الشرطة بأصيلة وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي"، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير النظامية.

وذكر بلاغ للمديرية، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العمليات الأمنية أسفرت عن ضبط 19 شخصا كانوا مرشحين للهجرة غير المشروعة، علاوة على توقيف 4 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية، من بينهم وسيط وامرأة كانت تخصص منزلها لإيواء واستقبال المرشحين للهجرة، فضلا عن 2 من منظمي الهجرة غير المشروعة".

تم الاحتفاظ بأعضاء هذه الشبكة الإجرامية رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن امتدادات هذه الشبكة سواء داخل المغرب أو خارجه، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى؛ وفق المديرية العامة للأمن الوطني الذي شددت على أن "القضية تندرج في إطار العمليات المكثفة التي تباشرها المصالح الأمنية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر".