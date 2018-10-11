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كُتّاب وآراء
طنجة .. تفكيك شبكة متخصصة في الهجرة السرية
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تمكن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع مفوضية الشرطة بأصيلة وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي"، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير النظامية.
وذكر بلاغ للمديرية، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العمليات الأمنية أسفرت عن ضبط 19 شخصا كانوا مرشحين للهجرة غير المشروعة، علاوة على توقيف 4 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية، من بينهم وسيط وامرأة كانت تخصص منزلها لإيواء واستقبال المرشحين للهجرة، فضلا عن 2 من منظمي الهجرة غير المشروعة".
تم الاحتفاظ بأعضاء هذه الشبكة الإجرامية رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن امتدادات هذه الشبكة سواء داخل المغرب أو خارجه، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى؛ وفق المديرية العامة للأمن الوطني الذي شددت على أن "القضية تندرج في إطار العمليات المكثفة التي تباشرها المصالح الأمنية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
حياة 22 سنة
واليوم. قاصر تاني 15 سنة
وجزيرة ليلى دخل لها الاسبان في واضحة النهار وتم تقيد الجندي المغربي الدي كان يحرسها وأصبح كأنه خروفة . أقوياء على شعبكم وضعفاء جبناء أمام عدوكم ومستعمركم
تنتقم بإعادة تحويل أنشطتها إلى الهجرة السرية وبشكل يشبه حرب العصابات المنضمة
والأخطر أن اسبانيا فككت مؤخرا بعض المجموعات الإجرامية الدولية وهي تحاول تهريب الأسلحة .
وهنا اعتقد ان شبكات المخدرات اخترقت من قبل اعداء البلاد المعروفين وأصبحت تنسق مع هذه الجهات التي تكن للمملكة الحقد الدفين وترغب في زعزعة أمن البلاد بهدف إغراق البلاد في الأسلحة وخلق الفوضى كي تفقد الدولة السيطرة على سواحلها وأمنها.
لماذا يحركون الى الضفة الأخرى...؟
هههههههههههه
ههههههههه
A ta réponse, non, on ne sait pas pourquoi ces gens partent. c’est comme les femmes qui disent on se prostitue car on a pas trouvé de travail, ou ceux qui volent et vendent des stupéfiants, ils font ça car ils n’ont pas trouvé de travail, et que l’état ne les aide pas … Hhhhh arrêtons le délire, je suis à l’étranger et je peux vous assurer que ces clochards, et vagabonds, le sont ici aussi en Europe.. et ils ternissent l’image du Maroc, alors ma question est simple :-" est ce qu’il vaut-Il mieux être pauvre au Maroc et libre, ou pauvre et en Prison en Europe" ?? Publiez Hespress Merci