24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2613:1916:3019:0320:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. مساكن نموذجية للأساتذة (5.00)

  2. مخالفات الرادار تُغضب وكلاء لكراء السيارات (5.00)

  3. قُطّاع في قِطَاع الأعمال (5.00)

  4. الهروب الكبير لشباب الريف (5.00)

  5. شابّة تجهز على خليلها بطعنات قاتلة في سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شرطة القصر الكبير تنهي نشاط محترف لصوصية‎

شرطة القصر الكبير تنهي نشاط محترف لصوصية‎

شرطة القصر الكبير تنهي نشاط محترف لصوصية‎
هسبريس من القصر الكبير
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 22:30

تمكنت عناصر الأمن التابعة لمفوضية الشرطة بالقصر الكبير من توقيف مشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة والتهديد بالسلاح الأبيض واعتراض السبيل والسكر العلني والضرب والجرح.

وتم توقيف المعني بالأمر، المدعو "ع.م"، على مستوى طريق العرائش، بعد محاولة فرار فاشلة حاول بعدها تعنيف العناصر الأمنية، لتتم السيطرة عليه وشل حركته.

الموقوف الذي ينحدر من مدينة القصر الكبير، ومن مواليد 1989، كان مبحوثا عنه لانتمائه إلى عصابة تم توقيف اثنين من أفرادها في وقت سابق وأدينا بسبع سنوات سجنا نافذا.

وتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب إليه؛ وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.