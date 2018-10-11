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شرطة القصر الكبير تنهي نشاط محترف لصوصية
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 22:30
تمكنت عناصر الأمن التابعة لمفوضية الشرطة بالقصر الكبير من توقيف مشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة والتهديد بالسلاح الأبيض واعتراض السبيل والسكر العلني والضرب والجرح.
وتم توقيف المعني بالأمر، المدعو "ع.م"، على مستوى طريق العرائش، بعد محاولة فرار فاشلة حاول بعدها تعنيف العناصر الأمنية، لتتم السيطرة عليه وشل حركته.
الموقوف الذي ينحدر من مدينة القصر الكبير، ومن مواليد 1989، كان مبحوثا عنه لانتمائه إلى عصابة تم توقيف اثنين من أفرادها في وقت سابق وأدينا بسبع سنوات سجنا نافذا.
وتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب إليه؛ وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.