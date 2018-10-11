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الرئيسية | حوادث | توقيف جزائري وزوجته لولوج مليلية بجواز مغربي‎

توقيف جزائري وزوجته لولوج مليلية بجواز مغربي‎

توقيف جزائري وزوجته لولوج مليلية بجواز مغربي‎
هسبريس من الرباط
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 23:15

أوقفت عناصر الشرطة المشتغلة بالمعبر الحدودي فرخانة مواطنا جزائريا وزوجته حاولا الدخول إلى مدينة مليلية، الخاضعة للسيادة الإسبانية، وذلك بطريقة غير قانونية.

وقدم المعنيان بالأمر جوازي سفر مغربيين للمكلفين بالمراقبة، فتبين لهم بعد التدقيق أن الأمر يتعلق بمواطنين جزائريين قاما بشراء الجوازين للدخول إلى الثغر.

وتم تسليم الموقوفين لمصالح الشرطة القضائية بالناظور، لتعميق البحث، ليتقرر وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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