24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:26
|13:19
|16:30
|19:03
|20:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مساكن نموذجية للأساتذة
- أغنية "فبلادي ظلموني" بالملاعب تعيد "الشعارات الثورية" إلى الواجهة
- الأحداث في القانون
- تقرير يسجل تراجع ثروة الملياردير الوليد بن طلال
- رسائل المغاربة إلى البرلمانيين
أطباء غاضبون يحتجون بـ"استقالة جماعية" قبل مغادرة المملكة (5.00)
حظر إصلاح المنازل يرفع "السل" في المدينة القديمة بالدار البيضاء (5.00)
- أوروبا تتجه إلى إلغاء التوقيت الصيفي .. والمغرب يترقب النتيجة - (80)
- أطباء غاضبون يحتجون بـ"استقالة جماعية" قبل مغادرة المملكة - (71)
- أغنية "فبلادي ظلموني" بالملاعب تعيد "الشعارات الثورية" إلى الواجهة - (66)
- منظمة العفو الدولية تخاطب العثماني: عقوبة الإعدام وصمة عار - (61)
- العثماني يكتفي بتقديم مشروع مالية 2019 في اجتماع مع النقابات - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عصابة تهاجم حانة بالأسلحة البيضاء في مراكش
استمعت الضابطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، إلى مسير حانة ومطعم بمقاطعة جليز، في سياق التحقيق في قضية قيد البحث تتعلق بهجوم أكثر من 10 أشخاص على هذه المؤسسة السياحية، وترويع زبنائها ومستخدميها.
وقامت العصابة المذكورة، أمس الأربعاء، باقتحام المحل، ما دفع مسيره إلى التدخل ونزع قنينة "الماء القاطع" من محفظة يحملها أحد أفرادها، فاستل الأخير سكينا من الحجم الكبير وأخذ يلوح به مهددا الجميع؛ كما شرع في تهشيم سيارة كانت مركونة أمام الحانة ودراجة نارية، ونوافذ المحل، ومهاجمة أحد المستخدمين بالماء الخطير.
وقالت مصادر من الحانة المذكورة لهسبريس إن عناصر الأمن أوقفت خمسة من أفراد العصابة، مضيفة أن "خلافا نشب بين زبون وشخص من ذوي السوابق القضائية في الاتجار بالمخدرات، ما دفع الأخير إلى الاستعانة بأصدقائه، الذين استعملوا الأسلحة البيضاء ومواد حارقة في عراكهم، وروعوا الزبناء وسرقوا مبلغا ماليا قدره 37000 درهم".
يذكر أن مصالح الشرطة القضائية وضعت، بأمر من النيابة العامة المختصة، الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على العدالة.