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الرئيسية | حوادث | عصابة تهاجم حانة بالأسلحة البيضاء في مراكش

عصابة تهاجم حانة بالأسلحة البيضاء في مراكش

عصابة تهاجم حانة بالأسلحة البيضاء في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 20:05

استمعت الضابطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، إلى مسير حانة ومطعم بمقاطعة جليز، في سياق التحقيق في قضية قيد البحث تتعلق بهجوم أكثر من 10 أشخاص على هذه المؤسسة السياحية، وترويع زبنائها ومستخدميها.

وقامت العصابة المذكورة، أمس الأربعاء، باقتحام المحل، ما دفع مسيره إلى التدخل ونزع قنينة "الماء القاطع" من محفظة يحملها أحد أفرادها، فاستل الأخير سكينا من الحجم الكبير وأخذ يلوح به مهددا الجميع؛ كما شرع في تهشيم سيارة كانت مركونة أمام الحانة ودراجة نارية، ونوافذ المحل، ومهاجمة أحد المستخدمين بالماء الخطير.

وقالت مصادر من الحانة المذكورة لهسبريس إن عناصر الأمن أوقفت خمسة من أفراد العصابة، مضيفة أن "خلافا نشب بين زبون وشخص من ذوي السوابق القضائية في الاتجار بالمخدرات، ما دفع الأخير إلى الاستعانة بأصدقائه، الذين استعملوا الأسلحة البيضاء ومواد حارقة في عراكهم، وروعوا الزبناء وسرقوا مبلغا ماليا قدره 37000 درهم".

يذكر أن مصالح الشرطة القضائية وضعت، بأمر من النيابة العامة المختصة، الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على العدالة.

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