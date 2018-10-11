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الرئيسية | حوادث | حجز معدات للتهجير السرّي في مرآب بالعرائش

حجز معدات للتهجير السرّي في مرآب بالعرائش

حجز معدات للتهجير السرّي في مرآب بالعرائش
هسبريس - و.م.ع
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 20:35

أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، على خلفية تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، عن حجز مجموعة من المعدات التي تستخدم في عمليات التهجير السري، وهي عبارة عن قارب مطاطي طوله حوالي سبعة أمتار، ومجدافين وخمس صدريات خاصة بالسباحة، علاوة على محرك.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف مالك المرآب الذي حجزت بداخله هذه المعدات بمدينة العرائش، والذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد دوره المحتمل في تسهيل عمليات تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وأضاف البلاغ أن عناصر الشرطة القضائية بكل من مدينتي طنجة وأصيلة كانت قد تمكنت، مساء أمس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير المشروعة، حيث تم ضبط تسعة عشر مرشحا للهجرة، فضلا عن توقيف أربعة مشتبه فيهم، من بينهم وسيط وسيدة واثنان من المنظمين.

و لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة في هذه القضية، بحسب المصدر ذاته، بغرض الكشف عن جميع المشتبه فيهم المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى سواء داخل المغرب أو خارجه.

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