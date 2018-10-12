سقوط في بئر ينهي حياة أربعينية بنواحي البروج

إبراهيم الحافظون من سطات

انتشلت عناصر الوقاية المدنية، التابعة لمركز باشوية البروج، مساء الخميس، جثة سيدة أربعينية من بئر بعد سقوطها فيها.

وأفادت مصادر هسبريس أن الهالكة، وهي عازبة مزدادة سنة 1973، عثر عليها جثة هامدة ببئر قريب من مقر سكناها بدوار الشليحات بنواحي البروج بإقليم سطات، في ظروف مجهولة شكّلت موضوع محضر من قبل عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد فريحة سد المسيرة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بإحالة جثة الهالكة على قسم حفظ الأموات بالمركز الاستشفائي بسطات، قصد تشريحها لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.