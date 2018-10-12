منحة جامعية تُوقف عون سلطة وتسائل باشا تيسّة

رشيد الكويرتي من تاونات

قررت اللجنة التأديبية الإقليمية التابعة لعمالة تاونات توقيف عون سلطة ببلدية تيسة لفترة محدودة، قالت مصادر هسبريس إنها تصل إلى أسبوعين، مع توجيه إنذار إليه، إلى جانب توجيه استفسار إلى باشا تيسة، على خلفية ما بات يعرف بـ "فضيحة المنح الجامعية"، التي تفجرت بإقليم تاونات عقب الإعلان عن قوائم الطلبة الممنوحين برسم الموسم الجامعي الحالي.

وجاء هذا القرار التأديبي في حق باشا تيسة وعون السلطة، بعد مثولهما أمام اللجنة التأديبية الإقليمية لعمالة تاونات، إثر ورود اسم طالب من بلدية تيسة لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة لنيل المنحة الجامعية، التي استفاد منها بناء على شهادة الدخل السنوي لوالديه المسلمة إليه لهذا الغرض من طرف مصالح السلطة المحلية.

وحسب ما أكدته مصادر هسبريس، فإن الطالب المعني بهذه "الفضيحة" هو نجل الرئيس الحالي لجماعة سيدي امحمد بن لحسن والبرلماني السابق عن إقليم تاونات، وشقيق رئيس المجلس الإقليمي لتاونات. وقد فاجأ ورود اسمه ضمن قوائم الممنوحين، برسم الموسم الجامعي الحالي، الرأي العام المحلي بإقليم تاونات.

وعلمت الجريدة أن السلطات الإقليمية لتاونات قررت تصحيح هذه الوضعية الناجمة عن استفادة طالب لا تتوفر فيه الشروط اللازمة من منحة التعليم الجامعي، بالاستناد إلى كون الدخل السنوي لآباء وأولياء التلاميذ هو المعيار الوحيد لاستحقاق هذه المنحة، كما تنص على ذلك القوانين المنظمة لهذه العملية.