سنتان حبسا نافذا لتاجر مخدرات بقلعة السراغنة

إبراهيم مغراوي من مراكش

حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة، اليوم الخميس، بسنتين حبسا نافذا على مروج لحبوب الهلوسة "الإكستازي"، وأدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وكانت عناصر فرقة مكافحة المخدرات، التابعة للمنطقة الأمنية لقلعة السراغنة، قد تمكنت من توقيف تاجر المخدرات المذكور، يوم الاثنين الماضي، بعدما حامت شكوك حول ترويجه أقراص "الإكستازي"، لكنها لم تعثر بحوزته على شيء. وبعد تفتيش منزله اكتشفت أن آلة تصبين تحتوي على 200 قرص مهلوس مخبأ بعناية شديدة. كما حجزت حوالي 100 غرام من مخدر الشيرا.

وقد تم وضع المشتبه به رهن الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث حول مزوده، وبعد ذلك أحيل على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة، الذي قدمه للمحاكمة.