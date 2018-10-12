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توقيف "ولد العبوبي" بأولاد حسون نواحي مراكش
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 05:35
أوقفت عناصر الدرك الملكي بأولاد حسون بعمالة مراكش، أمس الخميس، شخصا صدرت بحقة أربع مذكرات بحث، تتعلق بتهم التجارة في المخدرات والسرقة الموصوفة واعتراض سبيل المارة، فيما فر أخوان له.
وحسب مصادر هسبريس، فالموقوف الملقب بـ"ولد العبوبي"، يعتبر من أخطر المجرمين بأولاد حسون، لأنه كان يزرع الرعب في سكان المنطقة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي أطلقت حملة تمشيط بحثا عن المشتبه به، منذ صباح أمس الخميس إلى حدود الرابعة بعد الزوال، حيث تم توقيفه بكوخ بأحد وديان أولاد حسون.
وأضافت المصادر نفسها أن شرطة مراكش خرجت قبل عامين لاعتقاله وأخويه، لكنهم هشموا سيارة الشرطة وفروا إلى مكان مجهول.