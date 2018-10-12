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الرئيسية | حوادث | رصاصة بندقية مهربين تصيب عسكريا بالشرق‎

رصاصة بندقية مهربين تصيب عسكريا بالشرق‎

رصاصة بندقية مهربين تصيب عسكريا بالشرق‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 15:00

اعترضت دورية تابعة للقوات المسلحة الملكية، تتولى مراقبة الحدود على مستوى منطقة بوعنان، أربعة مهربين قادمين من الشرق.

الدورية تعرضت لإطلاق نار من طرف أحد المهربين بواسطة بندقية صيد بحوزته؛ ما أسفر عن إصابة عسكري على مستوى القدم.

وخلال المطاردة، تمكن ثلاثة من المهربين من الفرار في اتجاه الشرق، مخلفين وراءهم بضاعتهم التي تتكون من كميات كبيرة من لحم حيوان "الأروي"، فيما تم توقيف أحد المهربين وتسليمه للدرك الملكي في إطار الإجراءات المعمول بها.

وقد تم نقل العسكري المصاب إلى المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس لتلقي العلاجات الضرورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - diaz med الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 15:15
القوات المسلحة في الشرق والقواة الملكية البحرية في بحر الابيض المتوسط.الامران سيان.الحدود البحرية والبرية.ياترى ماراي اللذين يتهمون البحرية الملكية باطلاق الرصاص على (الابرياء) sic؟ مارايهم في حالة الشرق والرصاص الذي تعرض له عسكري من القواة المسلحة؟
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