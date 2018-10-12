رصاصة بندقية مهربين تصيب عسكريا بالشرق‎

هسبريس من الرباط

اعترضت دورية تابعة للقوات المسلحة الملكية، تتولى مراقبة الحدود على مستوى منطقة بوعنان، أربعة مهربين قادمين من الشرق.

الدورية تعرضت لإطلاق نار من طرف أحد المهربين بواسطة بندقية صيد بحوزته؛ ما أسفر عن إصابة عسكري على مستوى القدم.

وخلال المطاردة، تمكن ثلاثة من المهربين من الفرار في اتجاه الشرق، مخلفين وراءهم بضاعتهم التي تتكون من كميات كبيرة من لحم حيوان "الأروي"، فيما تم توقيف أحد المهربين وتسليمه للدرك الملكي في إطار الإجراءات المعمول بها.

وقد تم نقل العسكري المصاب إلى المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس لتلقي العلاجات الضرورية.