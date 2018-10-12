غرق مركب يصرع 3 مهاجرين في الساحل الإسباني

هسبريس - و.م.ع

أكدت مصالح الإنقاذ البحري الإسباني اليوم الجمعة أن ثلاثة مرشحين للهجرة السرية لقوا مصرعهم بينما اعتبر 18 آخرون في عداد المفقودين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة السواحل الجنوبية لإسبانيا .

وذكرت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مصادر من هذه المصالح أن فرق الإنقاذ البحري تمكنت من انتشال جثث ثلاثة مرشحين للهجرة السرية ببحر (البوران) كما نجحت في إنقاذ 35 آخرين كانوا على متن نفس القارب .

وأشارت إلى أن القارب الذي غرق في المنطقة كان على متنه في المجموع 56 مهاجرا غير شرعي حسب ما أفاد به الناجون الذين أكدوا أنهم قضوا يومين وسط البحر تتقاذفهم الأمواج .

وأوضحت المصادر ذاتها أن أحد مراكب الإنقاذ البحري الإسباني قام بنقل المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم باتجاه ميناء ألميريا (جنوب إسبانيا) حيث تكفلت فرق المتطوعين التابعين للصليب الأحمر بتقديم الدعم والمساعدة لهم .