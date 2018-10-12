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الرئيسية | حوادث | الأمن يترصد لمروج فيديو اعتداء جنسي على طفلة

الأمن يترصد لمروج فيديو اعتداء جنسي على طفلة

الأمن يترصد لمروج فيديو اعتداء جنسي على طفلة
هسبريس من الرباط
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 16:02

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، أن يكون "الفيديو" المتداول على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، والذي يوثق لاعتداء جنسي على فتاة صغيرة، قد تم تصويره بالمغرب، أو أن يكون مرتكبه أو ضحيته من جنسية مغربية.

المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أخبرت بأن مختبر تحليل الآثار التكنولوجية والرقمية أجرى خبرة تقنية على الشريط المذكور، ومدته دقيقتان و28 ثانية، وأوضحت أن النسخة المتداولة تم نشرها لأول مرة على شبكة الإنترنت بتاريخ 9 يوليوز 2015.

وكشفت الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة أن هذا الشريط الذي يوثق لاعتداء جنسي وقع بإحدى دول أمريكا اللاتينية، وأن السلطات الأمنية في هذه الدولة كانت قد نشرت طلب الحصول على إفادات من الشهود حول هذه القضية في مختلف وسائل الإعلام المحلية.

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على ضرورة "تحري الدقة في التعامل مع مثل هذا الشريط الذي يمس بالشعور بالأمن، وعدم تداوله عبر تقنيات التواصل"، مؤكدة أنها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الجهة التي تروج لهذا الشريط على أساس أنه صور بالمغرب، وذلك بعدما توصلت به مواطنة مغربية مقيمة بمراكش على هاتفها المحمول، وسجلت شكاية مباشرة أمام مصالح الأمن.

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