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كُتّاب وآراء
اختفاء شبان مغاربة حاولوا الوصول إلى إسبانيا
أفادت منابر إعلام إسبانية بأن أربعة شبان مغاربة، يتحدرون من مدينة الحسيمة، اختفوا منذ الـ25 من شهر غشت الماضي، بعدما حاولوا الوصول إلى تراب المملكة الأيبيرية مرورا بمياه البحر الأبيض المتوسط.
وقالت المصادر ذاتها إن المختفين اختاروا الهجرة على متن دراجتين مائيتين انطلاقا من أحد سواحل مدينة الحسيمة، مشيرة إلى أن السلطات الإسبانية باشرت عملية البحث عنهم في مختلف مستشفيات ومراكز التشريح الطبي بمدينة ألميريا بإقليم الأندلس الجنوبي.
وأكدت مندوبية الحكومة المحلية بمدينة ألميريا أن الواقعة استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية من أجل كشف مكان تواجد المختفين عن أنظار ذويهم، مبرزة في السياق ذاته أن عائلات الشبان الأربعة تقدمت بدعوى قضائية للتحقيق في ظروف وملابسات الاختفاء.
وزادت المندوبية أن البحث لازال قائما إلى أن يتم العثور على هؤلاء الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و33 عاما، موضحة أن المتغيبين عن الأنظار هم: محمد ورضوان المسعودي وإيمان الدوري ويوسف بوزيان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
كيف لإسبانيا ان تعرف بأن هؤلاء الشباب خرجوا للبحر على متن الدراجات المائية وكيف لها أن تعرف حتى أسمائهم وسنهم ؟
وكيف عرفوا بأنهم فقدوا أو غرقوا ؟
الجواب هو
أن هناك في إسبانيا من يمول ويدير وينظم وينسق ويشجع ويغري هجرة شباب شمـــال المغرب الى إسبانيا بتلك الطريقة المخزية، ليس لأن إسبانيا فيها خصاص في اليد العاملة، أو لأنها دولة ثرية يمكن ان تستوعب كل فقراء المغرب وإنما لغرض في نفس يعقوب
يساعدون ويمولون وينظمون حريق شباب شمال المغرب وليس كل شباب المغرب (كل شباب المغرب غير مرحب به في إسبانيا) يثم إلقاء القبض عليهم وإرجاعهم فورا إذا كانوا من الفقيه بن صالح او قلعة السراغنة أو..
طيب قد تقول بأن إسبانيا تريد مساعدة شباب شمال المغرب أهلا وسهلا وليمنحوهم عقود الشغل وتأشيرات الدخول مباشرة علاش هاد السيناريو !