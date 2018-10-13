اختفاء شبان مغاربة حاولوا الوصول إلى إسبانيا

متابعة من خالد ملوك

أفادت منابر إعلام إسبانية بأن أربعة شبان مغاربة، يتحدرون من مدينة الحسيمة، اختفوا منذ الـ25 من شهر غشت الماضي، بعدما حاولوا الوصول إلى تراب المملكة الأيبيرية مرورا بمياه البحر الأبيض المتوسط.

وقالت المصادر ذاتها إن المختفين اختاروا الهجرة على متن دراجتين مائيتين انطلاقا من أحد سواحل مدينة الحسيمة، مشيرة إلى أن السلطات الإسبانية باشرت عملية البحث عنهم في مختلف مستشفيات ومراكز التشريح الطبي بمدينة ألميريا بإقليم الأندلس الجنوبي.

وأكدت مندوبية الحكومة المحلية بمدينة ألميريا أن الواقعة استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية من أجل كشف مكان تواجد المختفين عن أنظار ذويهم، مبرزة في السياق ذاته أن عائلات الشبان الأربعة تقدمت بدعوى قضائية للتحقيق في ظروف وملابسات الاختفاء.

وزادت المندوبية أن البحث لازال قائما إلى أن يتم العثور على هؤلاء الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و33 عاما، موضحة أن المتغيبين عن الأنظار هم: محمد ورضوان المسعودي وإيمان الدوري ويوسف بوزيان.