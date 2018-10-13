24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0207:2813:1916:2819:0020:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. نقابات مصفاة "سامير" تختار التصعيد وتنتقد "لامبالاة الحكومة" (5.00)

  2. ولي عهد أبوظبي يهب مدرسة لمديرية تاونات (5.00)

  3. المرابط: "عجز الدولة" عن الإنصات للشعب يدمر مستقبل المغرب (5.00)

  4. أوريد: الدارجة جزء من الثقافة (5.00)

  5. ذكرى اكتشاف كولومبُوس قارة أمريكا .. تاريخ أسود أم حدث أبيض (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | اختفاء شبان مغاربة حاولوا الوصول إلى إسبانيا

اختفاء شبان مغاربة حاولوا الوصول إلى إسبانيا

اختفاء شبان مغاربة حاولوا الوصول إلى إسبانيا
متابعة من خالد ملوك
السبت 13 أكتوبر 2018 - 10:05

أفادت منابر إعلام إسبانية بأن أربعة شبان مغاربة، يتحدرون من مدينة الحسيمة، اختفوا منذ الـ25 من شهر غشت الماضي، بعدما حاولوا الوصول إلى تراب المملكة الأيبيرية مرورا بمياه البحر الأبيض المتوسط.

وقالت المصادر ذاتها إن المختفين اختاروا الهجرة على متن دراجتين مائيتين انطلاقا من أحد سواحل مدينة الحسيمة، مشيرة إلى أن السلطات الإسبانية باشرت عملية البحث عنهم في مختلف مستشفيات ومراكز التشريح الطبي بمدينة ألميريا بإقليم الأندلس الجنوبي.

وأكدت مندوبية الحكومة المحلية بمدينة ألميريا أن الواقعة استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية من أجل كشف مكان تواجد المختفين عن أنظار ذويهم، مبرزة في السياق ذاته أن عائلات الشبان الأربعة تقدمت بدعوى قضائية للتحقيق في ظروف وملابسات الاختفاء.

وزادت المندوبية أن البحث لازال قائما إلى أن يتم العثور على هؤلاء الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و33 عاما، موضحة أن المتغيبين عن الأنظار هم: محمد ورضوان المسعودي وإيمان الدوري ويوسف بوزيان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - أبو طاگاز السبت 13 أكتوبر 2018 - 10:45
الإسبان متبعين القضية و جابو سمياتهم و كايقلبوا عليهم فالمستشفيات.. أما دياولنا ما فراسهمش گاع ! .. هذا هو الفرق بين المغرب و دول الغرب (الكفار هههه) .. هنا راك غير رقم (رأس).. و لهيه راك إنسان ! و هادشي لي مابغاوش يفهموه المسؤولين...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
2 - السفير السبت 13 أكتوبر 2018 - 10:47
مندوبية الحكومة المحلية في ألميريا استنفرت كل قواتها للبحث عن من!!! عن مغاربة وليس إسبان هذه هي دولة الحق والقانون اما الشعارات الفارغة والخطابات المتتالية فقد هرمنا منها فما فاءدة إعانة الأحزاب هل لإسكات الشعب المظلوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
3 - هشام السبت 13 أكتوبر 2018 - 10:53
لاحولا ولاقوة إلا بالله العظيم .الله يصبر الأهل ديالهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - الحـــــ عبد الله ــــاج السبت 13 أكتوبر 2018 - 11:08
أريد أن أطرح هذه الأسئلة المنطقية (رغم أنني أعرف بأن العلوج لا علاقة لهم لا بالمنطق ولا بالحجة) وبغض النظر عن الاسطوانة المشروخة التي يرددها العملاء وممن فشلوا في توفير اي شيئ لابنائهم ويدافعون عن الهجرة السرية وجعلوا منها أكبر مشروع لابنائهم، أو الذين يروجون أن سبب الهجرة هو الفقر...

كيف لإسبانيا ان تعرف بأن هؤلاء الشباب خرجوا للبحر على متن الدراجات المائية وكيف لها أن تعرف حتى أسمائهم وسنهم ؟
وكيف عرفوا بأنهم فقدوا أو غرقوا ؟

الجواب هو
أن هناك في إسبانيا من يمول ويدير وينظم وينسق ويشجع ويغري هجرة شباب شمـــال المغرب الى إسبانيا بتلك الطريقة المخزية، ليس لأن إسبانيا فيها خصاص في اليد العاملة، أو لأنها دولة ثرية يمكن ان تستوعب كل فقراء المغرب وإنما لغرض في نفس يعقوب
يساعدون ويمولون وينظمون حريق شباب شمال المغرب وليس كل شباب المغرب (كل شباب المغرب غير مرحب به في إسبانيا) يثم إلقاء القبض عليهم وإرجاعهم فورا إذا كانوا من الفقيه بن صالح او قلعة السراغنة أو..

طيب قد تقول بأن إسبانيا تريد مساعدة شباب شمال المغرب أهلا وسهلا وليمنحوهم عقود الشغل وتأشيرات الدخول مباشرة علاش هاد السيناريو !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.