البحرية الملكية تساعد "165 حراكا" بسواحل الناظور

هسبريس - و.م.ع

علم لدى مصدر عسكري، أن وحدات البحرية الملكية التي كانت تقوم بدورية بالشريط المتوسطي، قدمت المساعدة لـ 165 مرشحا للهجرة السرية، الجمعة، بعرض سواحل الناظور، والذين كانوا على متن عدد من المراكب المطاطية في وضعية صعبة.

وأضاف ذات المصدر أن المرشحين للهجرة السرية، وهم 140 مواطنا ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 15 امرأة، و25 مغربيا، أعيدوا سالمين إلى ميناء الناظور.