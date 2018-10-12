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الرئيسية | حوادث | القوات المسلحة تجهض تفريغ مخدرات بكلتة زمور

القوات المسلحة تجهض تفريغ مخدرات بكلتة زمور

القوات المسلحة تجهض تفريغ مخدرات بكلتة زمور
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 18:20

تمكنت دورية متنقلة تابعة للقوات المسلحة الملكية، على الساعة الواحدة صباحا من اليوم الجمعة، من إجهاض عملية تفريغ كمية من المخدرات بمنطقة كلتة زمور، وذلك حسب ما علم لدى مصدر عسكري.

وأضاف ذات المصدر أن الدورية المتنقلة التابعة للقوات المسلحة الملكية، قامت بإطلاق عيارات تحذيرية أجبرت المهربين على اللوذ بالفرار تاركين وراءهم 12 رزمة من مخدر الشيرا تزن 300 كلغ.

وخلص نفس المصدر إلى أن الأبحاث لا زالت جارية في حين تم تسليم المخدرات المحجوزة إلى الدرك الملكي قصد استكمال الإجراءات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 19:26
أين دور سلاحنا الجوي أو طائراتنا المروحية لإيجاد العصابات ؟ لماذا ندع المهربين يهربون ولا نترك لهم أي فرصة للهروب ؟ هناك شك حول ذلك ! ب هذه المنطقة معادية لقوتنا المسلحة معروفة جيدا لقواتنا المسلحة كيف أنها ضبت البضائع وليس الرجال الذين ينقلونها
ou est le rôle de nos force ariennes ou sont nos hélicoptères de l’armés pour trouver les feuillards et ne leurs laissé aucune chance de s'échapper ? pourquoi laissé échappé les trafiquants. il y'a un doute a ce sujet ! en plus cette zone hostiles a nos force arme et totalement désertiques facile pour les attrapées( guelte zemmour) très connus chez nos forces armés comment se fait qu'ils récupérer la marchandise et pas les hommes qui la transporte
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