القوات المسلحة تجهض تفريغ مخدرات بكلتة زمور

هسبريس - و.م.ع

تمكنت دورية متنقلة تابعة للقوات المسلحة الملكية، على الساعة الواحدة صباحا من اليوم الجمعة، من إجهاض عملية تفريغ كمية من المخدرات بمنطقة كلتة زمور، وذلك حسب ما علم لدى مصدر عسكري.

وأضاف ذات المصدر أن الدورية المتنقلة التابعة للقوات المسلحة الملكية، قامت بإطلاق عيارات تحذيرية أجبرت المهربين على اللوذ بالفرار تاركين وراءهم 12 رزمة من مخدر الشيرا تزن 300 كلغ.

وخلص نفس المصدر إلى أن الأبحاث لا زالت جارية في حين تم تسليم المخدرات المحجوزة إلى الدرك الملكي قصد استكمال الإجراءات.