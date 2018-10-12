24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/10/2018
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:19
|16:29
|19:02
|20:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟ عدد المشاركين : 10250
- معهد ملكي مغربي يقدم خارطة طريق لنموذج تنموي إفريقي ناجح
- قُطّاع في قِطَاع الأعمال
- هل أخذت قضية الخاشقجي أكثر مما تستحق
- الرسائل المجهولة
- الغيوم المنذرة بالعاصفة
المغرب يحتاج ثلاثة ملايير يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية (5.00)
مهنيون يرصدون تأخر المغرب في تطوير الاقتصاد بالذكاء الصناعي (5.00)
- الحكومة تعلن القرار النهائي بشأن الساعة الإضافية - (82)
- أربعون ناشطا ريفيا يطلبون اللجوء السياسي الجماعي إلى إسبانيا - (67)
- الملك يأمر برفع دعم الأحزاب ويساوي المغاربة في الخدمة العسكرية - (57)
- بنجلون يشرع في بناء "أطول برج" في إفريقيا - (52)
- "الهولدينغ الملكي" يُحسن رقم معاملاته في المغرب والقارة الإفريقية - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
القوات المسلحة تجهض تفريغ مخدرات بكلتة زمور
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 18:20
تمكنت دورية متنقلة تابعة للقوات المسلحة الملكية، على الساعة الواحدة صباحا من اليوم الجمعة، من إجهاض عملية تفريغ كمية من المخدرات بمنطقة كلتة زمور، وذلك حسب ما علم لدى مصدر عسكري.
وأضاف ذات المصدر أن الدورية المتنقلة التابعة للقوات المسلحة الملكية، قامت بإطلاق عيارات تحذيرية أجبرت المهربين على اللوذ بالفرار تاركين وراءهم 12 رزمة من مخدر الشيرا تزن 300 كلغ.
وخلص نفس المصدر إلى أن الأبحاث لا زالت جارية في حين تم تسليم المخدرات المحجوزة إلى الدرك الملكي قصد استكمال الإجراءات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 19:26
أين دور سلاحنا الجوي أو طائراتنا المروحية لإيجاد العصابات ؟ لماذا ندع المهربين يهربون ولا نترك لهم أي فرصة للهروب ؟ هناك شك حول ذلك ! ب هذه المنطقة معادية لقوتنا المسلحة معروفة جيدا لقواتنا المسلحة كيف أنها ضبت البضائع وليس الرجال الذين ينقلونها
ou est le rôle de nos force ariennes ou sont nos hélicoptères de l’armés pour trouver les feuillards et ne leurs laissé aucune chance de s'échapper ? pourquoi laissé échappé les trafiquants. il y'a un doute a ce sujet ! en plus cette zone hostiles a nos force arme et totalement désertiques facile pour les attrapées( guelte zemmour) très connus chez nos forces armés comment se fait qu'ils récupérer la marchandise et pas les hommes qui la transporte
ou est le rôle de nos force ariennes ou sont nos hélicoptères de l’armés pour trouver les feuillards et ne leurs laissé aucune chance de s'échapper ? pourquoi laissé échappé les trafiquants. il y'a un doute a ce sujet ! en plus cette zone hostiles a nos force arme et totalement désertiques facile pour les attrapées( guelte zemmour) très connus chez nos forces armés comment se fait qu'ils récupérer la marchandise et pas les hommes qui la transporte
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1