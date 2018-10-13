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الرئيسية | حوادث | السكر والفوضى يوقفان "مول الكاسكيطة" بسطات

السكر والفوضى يوقفان "مول الكاسكيطة" بسطات

السكر والفوضى يوقفان "مول الكاسكيطة" بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 13 أكتوبر 2018 - 10:40

أمرت النيابة العامة المختصة بسطات، أمس الجمعة، بوضع السكاكي، المعروف بـ"مول الكاسكيطة"، رفقة 3 أشخاص من بينهم شابة، تحت تدابير الحراسة النظرية، والاستماع إليهم في محاضر رسمية بخصوص تهم تتعلق بالسكر وإحداث الفوضى والتحريض على الفساد والسكر والسياقة في حالته، كل حسب المنسوب إليه.

وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الأمن تلقّت شكايات واتصالات هاتفية من مؤسسات جامعية وبعض الطلبة، تفيد بتواجد سيارة تقودها امرأة، ورفقتها 3 أشخاص، على مشارف المؤسسات الجامعية بجامعة الحسن الأول بسطات، تجوب المكان مع إحداث الفوضى.

وإثر ذلك انتقلت أقرب دورية كانت مرابطة بالقرب من المكان، ليتم إيقاف السيارة وتفتيشها احترازيا، حيث حجزت الشرطة ما يقارب 20 قنينة موزّعة بين الجعة والنبيذ، ليتم توقيف 4 أشخاص من بينهم "مول الكاسكيطة".

وأضافت المصادر أن الجميع وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة، للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم واتخاذ القرار القانوني المناسب.

تجدر الإشارة إلى أن "مول الكاسكيطة" سبق أن غادر سجن علي مومن ناحية سطات، بعد قضائه عقوبة حبسية تجاوزت سنة، إثر متابعته بتهم عدّة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - وليد السبت 13 أكتوبر 2018 - 10:55
سيأتي قائل ليقول بأن المخزن لفق له تهمة للأسف هذا هو واقع دعاة الإصلاح الإصلاح من منطق يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم
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15
2 - عابر سبيل السبت 13 أكتوبر 2018 - 10:58
متهم جاهز للإدانة اعتقد انه وضع اصبعه على الجرح لذلك تم اعتقاله لا لشيء فقط لاعلاء صوت الحق ماهذا المنطق
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5
3 - المهاجر السبت 13 أكتوبر 2018 - 11:01
انا والله ما عرفت هد المغرب كله مول مول مول .....الخ بغيت غير نعرف حاجة واش هد مول مول مول ...عندهم شي شهادة في العلوم السياسية أو غير داوي خاوي .....انا وأعود بالله من قولة انا اتنافش مع أناس بأروبا في جميع المجالات المختلفة والتقافة العامة وأوضاع البلدان. ...واعرف العديد من الأشياء يحكم عملي حيت اعرف أشخاص من اكتر من 100 جنسية ....ولا عمري فكرت أن أصبح مول شي حاجة باش ندير البوز. ...رحم الله المهدي المنجرة والجابري. ..والله يطول في عمر عبد الرحمان اليوسفي والطاهر بن جلون. ..
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14
4 - صاحب القبعة في خبر كان السبت 13 أكتوبر 2018 - 11:05
إذا كان بيتك من زجاج فلا تضرب الناس بالحجر، هذه هي العبارة التي تلخص حال هذا الشخص، أو كما يقول المثل الفقيه الذي ننتظر بركته دخل المسجد ببلغته، فقدت المصداقية يا صاحب القبعة بهذه الأفعال الصبيانية، لا تستحق أن تمثلني أو تتكلم بلساني.
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8
5 - Maghribi السبت 13 أكتوبر 2018 - 11:06
مول كاسكيطة وراءه صورة مكتوب عليها اسم محمد صلى الله عليه و سلم
لا علاقة
مسلمون بالمظهر فقط
الله استرنا و اهدينا للإسلام الصحيح
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7
6 - Chouaib Mouhaabat السبت 13 أكتوبر 2018 - 11:07
أنا خفت مول هاذ الكاسكيطة غير لا يكون لفقو ليه هاذ التهمة بعد ماخرج من السجن أوبدا على الحكومة بحشيان الهظرة أوتحداهم على هاذ كثرة الزيادات لولات فالأسعار أوخرج ليهم نيشان حنا كانعرفو الحكومة غير إيبدا ليهم شي واحد إيعري ليهم على كل ماهو خارج نطاق المواطن المغربي كايقلبو ليه منين إيدوزوا ليه ولكن حنا كانقولو كلام أوربي عالم ما تخفيه الصدور إلى كان مشدود تحت السكر العلني فنحن كانعرفو القانون أنه كيسحب ليك رخصة السياقة مع غرامة مالية تترواح مابين 2000 درهم و 5000 درهم إذن يستحق هذا أما إذا كانت الحكومة قد لفقت إليه هذه التهمة فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ودعاء المظلوم مستجابه.....
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