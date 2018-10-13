السكر والفوضى يوقفان "مول الكاسكيطة" بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أمرت النيابة العامة المختصة بسطات، أمس الجمعة، بوضع السكاكي، المعروف بـ"مول الكاسكيطة"، رفقة 3 أشخاص من بينهم شابة، تحت تدابير الحراسة النظرية، والاستماع إليهم في محاضر رسمية بخصوص تهم تتعلق بالسكر وإحداث الفوضى والتحريض على الفساد والسكر والسياقة في حالته، كل حسب المنسوب إليه.

وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الأمن تلقّت شكايات واتصالات هاتفية من مؤسسات جامعية وبعض الطلبة، تفيد بتواجد سيارة تقودها امرأة، ورفقتها 3 أشخاص، على مشارف المؤسسات الجامعية بجامعة الحسن الأول بسطات، تجوب المكان مع إحداث الفوضى.

وإثر ذلك انتقلت أقرب دورية كانت مرابطة بالقرب من المكان، ليتم إيقاف السيارة وتفتيشها احترازيا، حيث حجزت الشرطة ما يقارب 20 قنينة موزّعة بين الجعة والنبيذ، ليتم توقيف 4 أشخاص من بينهم "مول الكاسكيطة".

وأضافت المصادر أن الجميع وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة، للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم واتخاذ القرار القانوني المناسب.

تجدر الإشارة إلى أن "مول الكاسكيطة" سبق أن غادر سجن علي مومن ناحية سطات، بعد قضائه عقوبة حبسية تجاوزت سنة، إثر متابعته بتهم عدّة.