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كُتّاب وآراء
توقيف شخصين لحيازة سلاح ناري غير مرخص
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، الجمعة، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة سلاح ناري بدون رخصة، وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص.
وأفاد مصدر أمني بأن عناصر الشرطة القضائية بتطوان باشرت عملية أمنية على مستوى حي بوعنان، أسفرت عن توقيف المعنيين بالأمر، في الثلاثينات من العمر، وحجز كمية من الخمور المهربة بلغت 222 قنينة من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى 31 أنبوبا من لصاق مخدر، وبندقية صيد كانت معبأة بخرطوشة.
وأضاف المصدر نفسه أنه قد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.