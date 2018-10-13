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الرئيسية | حوادث | ارتباك يقود إلى توقيف تجار مخدرات في أسني

ارتباك يقود إلى توقيف تجار مخدرات في أسني

ارتباك يقود إلى توقيف تجار مخدرات في أسني
إبراهيم مغراوي
السبت 13 أكتوبر 2018 - 11:15

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة أسني بإقليم الحوز ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و30 سنة، بتهمة استهلاك المخدرات وترويجها بهذه المنطقة القروية.

وقالت مصادر هسبريس إن عناصر الدرك الملكي، التي كانت تشرف على سد قضائي، ارتابت في أمر شخص يرتدي جلبابا كان في طريقه من مولاي إبراهيم إلى مركز جماعة أسني، لكنه بمجرد ما رأى الحاجز الأمني ارتبك وحاول الاختباء بين الأشجار، ما دفع الدركيين إلى مراقبته وتفتيشه، فعثروا بحوزته على حزمة من مخدر القنب الهندي.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي استفسرت المعني عن مصدر المخدر، فاعترف بشرائه من أشخاص يقطنون بفندق، وضع لهم كمينا، بعدما طلب منه أن يرافق دركيين إلى المؤسسة السياحية، حيث تم توقيف تاجري مخدرات، وحجز كمية كبيرة من المخدر سابق الذكر، كانا ينويان ترويجها بهذه المنطقة القروية نهاية الأسبوع الحالي.

وبأمر من النيابة العامة المختصة بمراكش وضع درك أسني الموقوفين الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معهم، في محضر قانوني، قبل إحالتهم على العدالة.

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